Üç çocuk annesi sevgilisini otel odasında vahşice öldürdü
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Üç çocuk annesi sevgilisini otel odasında vahşice öldürdü

Nevşehir’de, 3 çocuk annesi Pınar Can (33), kaldıkları otel odasında, erkek arkadaşı Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde şehir merkezindeki bir otelde meydana geldi. Otel odasında kalan Halis D. ve sevgilisi Pınar Can arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis D., cebinden çıkardığı bıçakla genç kadını bıçakladı. Sesleri duyan otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otel odasına gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çeşitli yerlerinden bıçaklanan 3 çocuk annesi talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Halis D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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