Tüzük mesajı verdi

Galatasaray’da yoğun gündem ve Beşiktaş derbisi sebebiyle tüzük tadili genel kurulunun iptali yeterince konuşulmadı. Galatasaray’ın anayasası olarak kabul edilen tüzüğün değişimi için 900 üyenin salona gelmemesi sıradan bir olaymış gibi geçiştirilmemeli.

Bir başkanı ya da yönetimi ibra etmemek veya seçime zorlamak için genel kurullara organize olup gelen üyelerin kulübün anayasası üzerine edecek sözleri ve verecek kararları yok muydu? Başkan ve yönetimleri iktidar koltuğundan indirip, kendi kafalarına uygun başkanın koltuğa oturmasını sağlamak büyük Galatasaraylılık ama tüzük gibi en önemli değere sahip çıkmak önemsiz mi? Galatasaraylı üyeler salona gelip eleştirilerini yapıp, önerilerini sunduktan sonra oylarını kullanarak tavırlarını ortaya koymaları daha doğru olmaz mıydı?

Buraya kadar üyeler için olan detayları irdeledik! Bir de bu işin Başkan Dursun Özbek ve yönetim tarafı var.

Tüzük değişimi spor kulüpleri için devrim niteliğindedir. Devrimler temsilini yaptığı topluluğun koşulsuz, şartsız desteğini alan liderler tarafından gerçekleştirilir. Ortaya çıkan fotoğraf Galatasaray temsilini yapan mevcut başkan ve yönetime tam anlamıyla camianın desteğinin verilmediğidir. Eksik iş yapana, Galatasaray’ı zarara uğratana hesap sormadan, adaleti tahsis etmeden ne sevgi ortamını oluşturabilirsiniz ne de devrim yapacak lider konumuna ulaşabilirsiniz.

Savcılığın el attığı Florya’daki ürün hırsızlığı dosyasının ciddi şekilde takibini yapmazsanız, KPMG’nin açıkça 400 bin Euro’luk sorun olduğunu belirttiği raporunu yok sayarsanız, menajerlere verilen yüksek oranlardaki komisyon bedellerinin hesabını sormazsanız, yönetiminizin içindeki bölünmelere müdahale etmezseniz, yapacağınız anayasa değişikliğine de istediğiniz desteği bulamazsınız. Tüzüğün verdiği mesajlar inşallah alınmıştır.