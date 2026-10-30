Trafikte radar denetimlerinde yeni dönem kapıda! 2027'de devreye alınması planlanan 44 ortalama hız kontrol sistemiyle milyonlarca araç mercek altına alınacak. Radar önünde yavaşlayarak cezadan kaçma dönemi son bulacak, hız sınırını aşan sürücüler ise artık daha kapsamlı denetlenecek.

AA- Trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında hız denetimlerinde yeni bir uygulama hayata geçirilmeye hazırlanıyor. 2027 yılı programında, polis ve jandarmanın sorumluluk alanlarında kullanılmak üzere 44 ortalama hız ihlal tespit sisteminin devreye alınması öngörülüyor. Yeni sistemle sürücülerin yalnızca radar noktalarındaki hızları değil, iki nokta arasındaki ortalama hızları da kontrol edilecek.

44 YENİ HIZ KONTROL SİSTEMİ KULLANILACAK

2027 yılı programında 44 ortalama hız ihlal tespit sisteminin kullanılması planlanıyor. Sistemler, araçların belirlenen güzergâhlardaki giriş ve çıkış zamanlarını kaydederek iki nokta arasındaki ortalama hızını hesaplayacak.

Böylece sürücülerin yalnızca kameraların bulunduğu noktalardaki hızları değil, kontrol edilen güzergâh boyunca sergiledikleri hız da denetlenecek. Hız sınırını yol boyunca aşan sürücüler, ortalama hız ölçümüyle tespit edilebilecek.

Sistemlerin hangi güzergâhlarda kullanılacağına ilişkin ayrıntılı liste ise henüz açıklanmadı.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILACAK

Yeni program kapsamında jandarmanın sorumluluk alanlarında 60 milyon, polis sorumluluk alanlarında ise 55 milyon araç ve sürücü denetimi yapılması hedefleniyor.

Hız kontrollerinin yanı sıra trafik kazalarına neden olan ihlallere yönelik 300 özel denetim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Denetimlerin daha etkili yürütülmesi amacıyla ortak veri tabanlarından yararlanılacak ve Trafik Güvenliği Analiz Sistemi'ne yeni özellikler eklenecek.

75 BİN ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLECEK

Programda denetimlerin yanı sıra trafik bilincinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları da yer alıyor. Bu kapsamda mobil trafik eğitim tırları aracılığıyla 75 bin öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verilmesi hedefleniyor.