Trabzon sınıfta kaldı

Sakatlık ve giden oyuncuları ile oyun yapısı bozulan Trabzon’un ayarları ile bir de Abdullah Avcı oynamış… Uğurcan, Siopis, Hamsik gibi oyuncuların direkt 11’de olmaları gerekir. Akortsuz 11 daha maçı başında geri düştü. Rakip 10 kişi kalınca derin bir nefes aldık ama nafile. İlk yarı 15 dakikada 10 kişi kalmasına rağmen kötü oyuna müdahale etmeden, bizim gibi hoca da maçı izledi. Hamsik, Eren Elmalı ve Yusuf Yazıcı’nın girmesiyle top oynamaya başladı Trabzonspor. Skor avantajı ile tamamen sahasına çekilen rakibe gol için Umut Bozok da sahaya sürüldü, karşılığı da alındı ama önce kolay gol yememek gerekiyordu…