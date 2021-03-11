Topal adalet

Galatasaray yönetimi, Belhanda’nın sözleşmesini Sivasspor maçı sonrası başkan ve yöneticileri hedef alan, “Tweet atıp, İnstagram’da paylaşım yapacaklarına zemini düzeltsinler” sözleri nedeniyle tek taraflı olarak feshetti. Sonuna kadar haklı karar. Bu eleştiri sözleşmeli futbolcunun haddi değildir.

Ancak aynı Galatasaray yönetiminin Belhanda’nın, taraftara karşı hakaret içeren söylemlerde bulunduğunda verdiği tepkiyi hatırlayınca insan kendisine, “Başkan ve yönetime karşı bu şekilde söylemde bulunmak Galatasaray’ın imajına zarar veriyor da taraftara yapılan saygısızlık vermiyor mu?” sorusunu sormadan edemiyor. Mustafa Cengiz yönetimi konu kendilerini ilgilendirdiğinde şahin tavrını ortaya koyuyor.

Örneğin Prof.Dr. Ahmet Özdoğan’ın Bankalar Birliği anlaşmasında kulüp üyelerine bilgi verilmediği için açtığı davanın sonucu her yerden yayınlandı. Ancak aynı Mustafa Cengiz yönetimi, Fenerbahçe derbisinde sağlık çalışanı adı altında içeriye taraftar alındığı yönündeki iddialara karşı yaptıkları savcılık başvurusunun akıbeti ile ilgili olarak tek kelime bir açıklamada bulunmuyor. Adalet heyecanı sadece camia içerisine ve kendilerine karşı duruşlarda ortaya konunca topal oluyor.