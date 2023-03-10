Top Fener’i sevmedi

Fenerbahçeli futbolcular, dün biraz dikkatli olsa, ilk 45 dakikada turu geçmişti. Sarı-lacivertliler, mükemmele yakın bir ilk yarı oynadı. Üçüncü bölgede baskı yaptı, rakibe oyun kurdurmadı, kaptığı topları hızlı kullandı, kaleye çabuk gitti, pozisyonlar üretti ve bunları yaparken de kalesinde ciddi bir teplike yaşamadı. 8. dakikada Ferdi, 20, 28 ve 45’te King, net pozisyonları kullanamadı.

İkinci yarıya Sevilla baskılı başladı. İspanyolların sağlı sollu ataklarını bir şekilde savuşturan sarı-lacivertliler, Jordan’ın şutunda Arao’dan sekip Altay’ı yanıltan topu ağlarında gördü. Adeta topun canı gol olmak istedi.

Jesus, yaptığı hamlelerle oyunu dengelemek istese de Fenerbahçe ikinci yarıda bir türlü oyuna giremedi.

Kadrosu, kendi ligindeki durumu ne olursa olsun, bu kupayı son 17 yılda 6 kez kazanan bir takım her zaman tehlikelidir. Böyle maçlarda girdiğin pozisyonları atamazsan faturası ağır olur. Fenerbahçe, dün ilk yarıdaki futbolunu İstanbul’da 90 dakikaya yayarsa turu geçebilir. Umut kaybetmek yok.