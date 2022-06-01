TFF yeni sezona doğru

4 Nisan 2022’de Nihat Özdemir’in görevinden istifası sonrası TFF’den, “Yönetim kurulu aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu’na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir” açıklaması geldi. TFF, Olağan Seçimli Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere (Haziran-2023) Olağanüstü seçimli ve Olağan Genel Kurulun 16 Haziran 2022 de yapılmasına karar verdi. Başkanın istifa sonrası 30 günde yapılacak Genel Kurul 70 gün sonra yapılacak.

Yeni başkanlı federasyon yaz transfer döneminin başladığı günden (17 Haziran-8 Eylül) 1 gün sonra ve 5 Ağustos’ta ilk düdüğün çalacağı yeni sezondan 12 gün önce göreve başlayacak. Sonunda her şeye geç kalan başkan 1 yıl sonra karşısında Olağan Genel Kurulu seçim sandığını bulacak.

Acil alınması gereken kararları kim alacak? Geçmiş federasyonun aldığı bu sene uygulanacak 12 yabancı (sahada 7, kulübede 5) oyuncu kuralı uygulanacak mı? Transfer çalışmalarına başlayan kulüplerin harcama limitleri ve yabancı sayısında da bir netlik yok…

Seçilecek TFF Başkanı bu sezona geç kalacak, önündeki sezona da süresi yetmeyecek. TFF sitesinde Sayın Servet Yardımcı zaten başkan ilan edilmiş, unvanından vekaleten çıkarılmış!