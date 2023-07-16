Teşhis tamam reçete hazır

Geçen sezon 87 gol atıp 80 puan toplayıp ikinci olan Fenerbahçe, neden şampiyonluğu kaybetti? Jorge Jesus’un üçlü takıntısı, derbi kazanamaması, takımın kolay gol yemesi ve takıma liderlik yapacak oyuncu eksikliği hemen akla gelen sebepler. Yönetim de teşhisi koymuş, hazırlanan reçeteye göre hareket ediyor.

Jesus artık yok, İsmail Kartal görevde. İsmail hoca, elindeki kadroya göre maksimum verim alacağı sistemi oturtmaya çalışıyor.

Liderlik görevini Edin Dzeko üstlenecek. Boşnak yıldızın gol sayısından çok takıma yapacağı liderlik önemli.

Szalai’yi satmaya hazırlanan yönetim, savunma zaafını gidermek için önce Djiku hamlesi yaptı, Becao da yolda. İkisi de savunmaya sertlik katacak ama uyumlarını görmek lazım.

Hazırlık maçlarında Kent’in fiziksel olarak hazır olduğu görülüyor. Szymanski, takımın en kilit ismi olacak. Polonyalı futbolcunun yapacağı katkı Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını belirler.

Topu ileri taşıyacak kaliteli bir kanat forvete ve orta sahada iki yönlü oynayabilecek klas bir ayağa ihtiyaç var. Yerli kaleci, 8+3 kuralında kritik önem taşıyor. Buna rağmen şampiyonluk için çok kaliteli bir kaleciye ihtiyaç olduğu da bir gerçek. Konuşulan rakamlara bakıldığında kadronun son halini bulması ağustos ayının son haftasını bulabilir.

Peki bu kadar transfer, harcanan para şampiyonluk getirir mi? Samandıra’da aile ortamını oluşturulur, tribünde bölünme önlenirse hiç de zor değil…