Tebrikler Yiğidolar

60. Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul’da Anadolu derbisi oynandı. Kayseri 7, Sivas 5 maç sonrası Avrupa biletinin ucundan tuttu. 133 takımla başlayan turnuva kazanana en kısa yoldan Avrupa yolunu açıyor.

İki takım da önce kaybetmemek için sahaya çıkmıştı. Bu nedenle hücumda çoğalamadılar ve pozisyon bulmakta zorlandılar. Gol, duran toplar ve yapılacak hatalara kalmıştı. ilk hata Sivassporlu Uğur’dan geldi. Uğur, kafa ile topu kendi ceza sahası önüne indirince Ramazan cezayı kesti ve Kayseri’yi öne geçirdi. İkinci yarı gol atmak zorunda olan Sivas beraberliği 60. dakikada yakaladıktan sonra rüzgarı arkasına aldı. Lung’un kurtarışları maçı uzatmaya götürdü.

Nefesleri kesen uzatmalar Gradel’in şık golüyle başladı. İlhan Parlak’ın yanıtı gecikmedi. İki takım da kupayı hak etti ancak Konate’nin golü Sivasspor’a bayram yaptırdı.