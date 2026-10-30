Hisseli ev, arsa ve tarlası bulunan vatandaşlar satış işlemlerinde hangi haklara sahip olduklarını merak ediyor. Paylı mülkiyette diğer hissedarların hakları da satış sürecini etkileyebiliyor.

Bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olması halinde paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyeti söz konusu olabiliyor. Tapu kaydındaki mülkiyet türü, satış işlemlerinin nasıl yapılacağını belirleyen önemli unsurlardan biri.

KENDİ HİSSENİZİ SATABİLİR MİSİNİZ?

Paylı mülkiyette hissedar, kendi payı üzerinde kanunun izin verdiği ölçüde tasarrufta bulunabiliyor. Ancak diğer paydaşların önalım hakkı gibi yasal hakları gündeme gelebiliyor.

KARDEŞLERİN ONAYI HER ZAMAN GEREKLİ Mİ?

Paylı mülkiyette kişinin kendi payını devretmesi ile taşınmazın tamamını satması aynı işlem değil. Taşınmazın tamamının satılmasında bütün maliklerin katılımı veya uygun hukuki süreç gerekiyor.

ÖNALIM HAKKI UNUTULMAMALI

Bir hissedar payını üçüncü kişiye sattığında diğer paydaşlar belirli şartlarda yasal önalım hakkını kullanabiliyor. Bu hakkın kullanılması için kanundaki sürelerin takip edilmesi önem taşıyor.

TAPU KAYDINI İNCELEMEDEN İŞLEM YAPMAYIN

Satış öncesinde tapudaki pay oranı, mülkiyet türü ve takyidat bilgileri kontrol edilmeli. Özellikle miras yoluyla edinilen hisselerde hukuki durumun uzman tarafından değerlendirilmesi hak kaybını önleyebilir.



