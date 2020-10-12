Taksim’de polis drone’la turistleri uyardı
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Taksim’de polis drone’la turistleri uyardı

Taksim Meydanı’nda turistlere drone’li maske denetimi yapıldı. Maskesini çenesine ve koluna takanlar uyarıldı. Polis maskesi olmayanlara maske verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde turistlere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetime İHA Büro ekibi de drone ile anons yaparak destek verdi. Maskelerini koluna takanlar ve çenesine indirenler polis ekipleri tarafından tek tek uyarılırdı. Yanında maske olmayanlara polis maske verdi. Denetimlerin süreceği belirtildi.

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