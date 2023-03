Sürekli seks isteğiyle nasıl başa çıkılır?

Hiperseksüalite yani sürekli seks yapma isteği, cinsellikten başka bir şey düşünmeme gibi belirtilerle

kendini gösteren tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur.

Aşırı istekli olmam bir rahatsızlık mı?

SORU:

35 yaşında evli bir erkeğim. Cinselliğe karşı aşırı düşkünlüğüm var, eşimle birlikte olduktan sonra bile seks yapma ihtiyacı duyuyorum. Aşırı istekli olmam bir rahatsızlık mı? Öyleyse ne yapmalıyım? H.A./İstanbul

CEVAP:

Hiperseksüalite, seks düşkünlüğü gibi isimler verilen cinsellikten başka bir şey düşünmeme, bu nedenle iş ve evlilik hayatında sıkıntı yaşama gibi belirtilerle kendini gösteren bir cinsel işlev bozuk­luğudur. Çoğu zaman cinsel bağımlılığın arkasında dürtü kontrol eksikliği, cinsel özgüvensizlik, erkekliğini ispat çabası, kendini sevdirme ve kabul ettirme isteği vardır. Cinsel uyarılma eşiğinin düşük olması, sürekli daha güçlü uyaranlara ih­tiyaç duyulması cinsel bağımlılığa neden olabilir. Bazı nörolojik hastalıkların, beyin travmalarının, psikolojik rahatsızlıkların, uyuşturucu-uyarıcı maddelerin de cinsel bağımlılığa yol açtığını gösteren çalışma­lar vardır. Tedavisi ortaya çıkartan nede­ne göre yapılır. Eşinizle birlikte bir cinsel terapiste görünmeniz uygun olur.

Cinsel hayatımızı nasıl renklendiririz?

SORU:

Eşimi seviyorum ama hemen her seferinde sevişmeye aynı şekilde başlıyor aynı şeyleri yapıyor, aynı zamanda sonlandırıyoruz. 11 senedir evliyim, bu durum artık sıkıcı olmaya başladı. İlişkiye zarar vermeyen fantezi var mıdır? H.N./Antalya

CEVAP:

Fantezileri faydalı ya da zararlı sınıflandırmadan önce çift ilişkisinin yapısını karşılıklı güveni iyi bilmek gerekir. Her fantezi her çifte uygun değildir. Karşılıklı sınırlara ve bireysel değerlere saygılı, sağlık için zararı olmayan ve iki kişi arasında kalan her türlü aşk oyunu, erotik konuşma, birlikte erotik filmler seyretme, banyo yapma, evin dışında bir yerde sevişme, rol playing, sert seks gibi fanteziler zararsızdır. Mahremiyet ihlali ve üçüncü kişilerin katılımını içeren fanteziler başlangıçta sanal da olsa zamanla kontrolden çıkarak ilişkiye kalıcı ve onarılamaz zararlar verebilir