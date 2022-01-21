Süper diplomasi

AKP yönetiminde Ankara’nın dış politikadaki çelişkilerinin sınırı yok ve olmayacaktır.

Daha önceleri BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail’le olan U dönüşlü politikalarını anlatmıştım.

Bugün de Avrupa’ya bakalım.

AKP yönetiminde Ankara’nın Avrupa açılımlarında Macaristan’la birlikte Sırbistan’ın özel ve önemli bir yeri vardır. Her iki ülkenin liderleri sık sık Ankara’ya gelir Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık bu iki ülkeye gider.

Avrupa’nın ortasında dikta eğilimi Macaristan’ın Başbakanı Orban Osmanlı kökenli olmakla övünür.

Salı günü Ankara’da Erdoğan’la bir araya gelen Vucic’in ülkesi Sırbistan ise Bosna katliamının yani Müslüman Bosnalıları hedef alan insanlık dışı cinayetlerin baş sorumlusu.

Hafıza’i beşer nisyan ile malül (mi)!

AKP demek çelişki demek.

Nasıl mı?

Vucic Ankara’da görüşmelerde bulunurken Bosna’daki Sırpların lideri Milorad Dodik Müslüman Bosnalıları tehdit edip duruyordu.

Peki bu cesareti kimden alıyor?

Sıkı durun:

Ankara dostu Vucic ve Orban’dan.

Nasıl mı?

1992-1995 yılları arasında süren kanlı savaşın ardından, 1995’te imzalanan Dayton Anlaşması’yla bugünkü şeklini alan Bosna Hersek’te karmaşık bir yönetim yapısı bulunmaktadır.

Tepede Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi var. Ülke; Hırvatlarla Bosnalı Müslümanların oluşturduğu Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti olarak iki ayrı küçük devleti içeriyor. Devlet yönetimindeki etnik ayrılık ve gerginlikler siyasi krizlerin sık sık ortaya çıkmasına neden oluyor.

Son olarak 9 Ocak’ta Sırp bölgesinin başkenti Banja Luka’da yapılan askeri bir geçitte konuşan Sırpların lideri Milorad Dodik “Sırp askerlerden oluşan bir ordu kurma” tehdidinde bulunarak kendi bağımsız devletlerini ilan ederek Sırbistan’a katılacaklarını söyledi.

Peki Dodik’in yanında kim duruyordu?

Macaristan Başbakanı Orban.

Dodik’in bu ve benzeri provokasyonlarına Avrupa ülkelerinden farklı tepkiler geldi. İngiltere ve Almanya yaptırım tehdidinde bulunurken, Erdoğan’ın yakın dostu Macaristan lideri Viktor Orban, Dodik’e desteğini açıkladı ve AB’nin gündemine gelecek herhangi bir yaptırım kararını veto edeceğini ilan etti.

Bosna, Avrupa Birliği üyeliği yönünde adımlar atarken bir yandan Brüksel bir yandan da Washington, Dodik’in söylemleriyle başlayan yeni krizin bir çatışmaya dönüşmesini önlemeye çalışıyor. Onlara göre Balkan bölgesini tümüyle etkileyebilecek böyle bir krizden en çok Rusya faydalanabilir.

Yine onlara göre Bosna’nın AB’ye ya da NATO’ya katılmasını engellemeye çalışan Moskova, Dodik’e destek vererek batı blokunu sarsmaya çalışabilir.

Tam da Ukrayna’da krizin devam ettiği sırada.

Başka bir çelişkinin yaşandığı yerde.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelinski ile her alanda yoğun ve kapsamlı işbirliği içinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin’le Zelinski’yi barıştırmaya çalışıyormuş.

Zelinski’nin Erdoğan’la İsrail’i barıştırmaya çalışmasıyla Erdoğan’ın benzer bir çaba içine girmesi çok ilginç.

Erdoğan bir çok kez Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesini tanımadığını ve Kırımlı Müslüman Türklere destek vereceğini açıklamış ve Ukrayna’ya İHA ve SİHA satmıştı.

Bu ise Moskova’yı çok kızdırmıştı.

Neyse ki İsrail Cumhurbaşkanı Herzog yakında Türkiye’ye geliyormuş.

Erdoğan ise Şubat ortasında BAE ve Suudi Arabistan’a gidiyor.

Önceki gün İran Cumhurbaşkanı Reisi Moskova’da Putin’le “stratejik işbirliği konularını” görüştü.

Putin ve Reisi yakında Erdoğan’la bir araya gelecek.

Öncesinde Reisi Şam’a belki de Çin’e gidecek.

Bakalım dostumuz Biden ne diyecek bu olup bitenlere.

Belki de yeni U dönüşlerine hazırlıklı olmalıyız.

Olursa da İsrail bağlantılı olur.

Pek yakında tüm sinema ve tiyatrolarda.