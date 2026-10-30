Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Liderler Zirvesi öncesinde başkente gelen liderleri karşıladı. Zirveye Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldı. Azerbaycan'ı ise Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil etti.

Karşılama töreninin ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra zirve toplantısının gerçekleştirileceği salona geçildi.

ERDOĞAN: TÜRK DÜNYASININ AİLE FOTOĞRAFINDA AYRILIĞA YER YOKTUR

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün liderlerin katılımıyla kutlandığını hatırlatan Erdoğan, toplantıda ortak geleceğin ele alınacağını belirtti.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. buluşması nedeniyle siz kardeşlerimi Ankara'da misafir etmekten mutluyum.

Dün Cumhuriyetimizin 103. yıldönümünü sizlerin katılımıyla büyük bir coşkuyla idrak ettik. Bugün de siz kardeşlerimizle müşterek geleceğimizi konuşmak için bir araya geldik. Her birinize teşekkür ederim.

Dün ve bugün verdiğimiz aile fotoğrafı hem geçmişimize duyduğumuz sadakatin hem de geleceğimizi ortak inşa etme irademizin sembolü olmuştur.

Türkiye olarak teşkilatımızın dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralıyoruz. Birçok alanda teşkilat içinde ilerleme kaydetmek istiyoruz. Bu zirvenin temasını, 'Türkiye Yüzyılı: Dilde, fikirde, işte birlik' olarak belirledik.

Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur. Hepimiz biriz ve beraberiz, ezele kadar kardeşiz. Bu vesileyle teşkilatımızın KKTC'ye ilgisini artıracağına inanıyorum.

Türkmenistan'ın teşkilatımıza tam üyeliğini destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşmeyi destekliyoruz. İran'da son dönemde yükselen tansiyonda silahlar yerine diplomasinin kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bölgemizde yaşanan ihtilaflar hiçbir tarafa kazanç getirmediği gibi ağır sonuçları olduğu açıktır."

BAYRAMOV: YENİ TEHDİT VE TEHLİKELER MEVCUT

Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov söz aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Bayramov, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada ve bölgede yeni risklerin ortaya çıktığına dikkat çeken Bayramov, "Tüm bölgede ve dünyada yeni tehdit ve tehlikeler mevcut" ifadelerini kullandı.