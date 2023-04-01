Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Ergüden Akgün (54), hayatını kaybetti. Polis olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mahkeme Mahallesi Eski Han Sokak’ta saat meydana geldi. İşçi emeklisi Ergüden Akgün, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan Ergüden Akgün’e peş peşe ateş edip kaçtı. Akgün, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Akgün’ün başı ve kasığına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmada 3 boş kovan bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Akgün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)