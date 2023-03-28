Sinan Oğan seçimin 2. tura kalması halinde kime destek vereceklerini açıkladı

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde kimse destek vereceklerine ilişkin, “Seçim ikinci tura kalacak. Bu dörtlü yarışta, birinci turda bitirme ihtimali çok yüksek değil. Seçimin ikinci turu için iddialı olduğumuzu söyleyeyim. Sonuçta dört adaydan ikisi ikinci tura kalacak, ikisi kalamayacak. Biz, biz olacağımızı düşünüyoruz. Varsayalım ki biz olmadık, o zaman ne yapacağız? Necdet Bey’e, Ümit Bey’e, Mehmet Bey’e soracağız. İttifakımızda diğer siyasi partilere soracağız. İmza verenlere, vatandaşlarımıza soracağız. O günkü kadrolara bakacağız. Millilik, yetkinlik durumuna bakacağız. Terörle iltisak ve terörden medet umma durumuna bakacağız. Ortak akılla karar vereceğiz. Ortak akıl bize şunu gösteriyor; cenneti vaat edemeyiz belki ama cehennemin kapılarını kapatmanın zamanı gelmiştir” dedi.

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi’nden oluşan Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün Ankara’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oğan, özetle şunları söyledi:

“Ata İttifakı olarak, çok kısa süre önce bir araya gelmiş ve ittifakımızın bu seçimlerde Ata İttifakı olarak seçimlere girileceğini, cumhurbaşkanı adayı olarak da Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğumuzu ifade etmiştik. Yaklaşık 10 gün süre içerisinde sahaya indik. Bugün artık huzurunuzda, Ata İttifakı’nın resmi statüsünü kazanmış cumhurbaşkanı adayı olarak bulunmaktayım.

“SIĞINMACILARI KAYITSIZ, ŞARTSIZ, HUKUK İÇERİSİNDE, İNSAN HAKLARINA YARAŞIR BİR ŞEKİLDE, BİR SENE İÇERİSİNDE GÖNDERECEĞİNİ İFADE EDEN İKİNCİ BİR İTTİFAK, İKİNCİ BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI VAR MI? YOK”

Baskıcı zihniyetle yeni bir Türkiye inşa etmek mümkün değil. Gençlerimiz nefes alamıyor, kadınlarımız kendisini rahat hissedemiyor. Bir tarafta Türk kadınlarının haklarını giderek kısıtlamaya çalışan bir kitle var ama öte tarafta da Türk kadınlarının sokakta rahatça gezmesine engel olan 13 milyon civarında bir kitle var, sığınmacı kitlesi var. Bu 13 milyonluk Türk toplumu ve Türk örf ve adetleriyle çok da bağdaşmayan kitlenin kadınlarımız için ne büyük tehdit olduğunu neden bir defa olsun dilinize getirmiyorsunuz? Ata İttifakı dışında, sığınmacıları kayıtsız, şartsız, hukuk içerisinde, insan haklarına yaraşır bir şekilde, bir sene içerisinde göndereceğini ifade eden ikinci bir ittifak, ikinci bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Yok. Biz, bunu vaat ediyoruz, bunun sözünü de veriyoruz.

“TÜRK MİLLETİNİN HDP İLE HÜDAPAR ARASINDA SIKIŞTIRILIP İKİ KÖTÜDEN BİRİNİ TERCİHE ZORLANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİMİZİ BURADAN SÖYLEMEK İSTİYORUM”

Türk milletine, artık 20 yıllık ceberut, tekçi bir yönetim anlayışının bittiğini, biteceğini, en kısa sürede bu yönetim anlayışına son vereceğimizi ifade edeceğiz. Ancak bunu ilan ederken Türkiye’yi bir tarafta HDP’ye, öbür tarafta da HÜDAPAR’a teslim etmeyeceğimizi; Türk milletinin HDP ile HÜDAPAR arasında sıkıştırılıp iki kötüden birini tercihe zorlanmasına müsaade etmeyeceğimizi buradan söylemek istiyorum.”

Sinan Oğan, toplantıdan sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Oğan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde kime destek vereceklerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“CENNETİ VAAT EDEMEYİZ BELKİ AMA CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATMANIN ZAMANI GELMİŞTİR”

“Seçim ikinci tura kalacak. Bu dörtlü yarışta, birinci turda bitirme ihtimali çok yüksek değil. Seçimin ikinci turu için iddialı olduğumuzu söyleyeyim. Sonuçta dört adaydan ikisi ikinci tura kalacak, ikisi kalamayacak. Biz, biz olacağımızı düşünüyoruz. Varsayalım ki biz olmadık, o zaman ne yapacağız? Necdet Bey’e, Ümit Bey’e, Mehmet Bey’e soracağız. İttifakımızda diğer siyasi partilere soracağız. İmza verenlere, vatandaşlarımıza soracağız. O günkü kadrolara bakacağız. Millilik, yetkinlik durumuna bakacağız. Terörle iltisak ve terörden medet umma durumuna bakacağız. Ortak akılla karar vereceğiz. Ortak akıl bize şunu gösteriyor; cenneti vaat edemeyiz belki ama cehennemin kapılarını kapatmanın zamanı gelmiştir.

İkinci tura kalacaklardan birisi Cumhur veya Millet, ama ikincisi belli değil. Bakın, Ekrem İmamoğlu çıktığında, bir tane ilçe belediye başkanı, ‘Ne oldu, niye böyle bir şey yaşandı’ deniyor, değil mi? İstanbul’da yaşanan sürprizin daha büyüğünü Türkiye’de yapacağız. Gençler, bu seçim sonucuna karar verecek.”

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN BU HORMONLU HALİ, KADINLARIMIZ İÇİN TEHDİTTİR”

Sinan Oğan, Cumhur İttifakı’na HÜDAPAR ve Yeni Refah Partisi’nin katılması ile başlayan 6284 sayılı Kanun’a ilişkin tartışmalara yönelik soruya, “Cumhur İttifakı’nın bu hormonlu hali, kadınlarımız için tehdittir. Sığınmacılar da Türkiye’deki kadınlar için tehdittir. Cumhur İttifakı’nın vermiş olduğu görüntü kadınlarımız için daha büyük bir tehdit gözükse de sığınmacılar kadınlarımız için daha büyük tehditti” yanıtını verdi.

“SAYIN ERDOĞAN, KORKMA. SANA SÖZ; SEN, PROMTER İLE KONUŞABİLİRSİN”

Oğan, “Eskiden, o rahmetle andığımız Demirellerin, Türkeşlerin, Ecevitlerin kullandığı dil ve üslupla bir televizyon tartışması yapılıyordu ya hadi gelin, o günlere dönelim. Hadi gelin, televizyon önünde tartışalım, konuşalım. Korkmayın, Sayın Erdoğan, korkma. Sana söz; sen, promter ile konuşabilirsin” diye konuştu.

(ANKA)