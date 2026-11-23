SGK'nın kontrol muayenesi çağrısı, malullük ve engellilik nedeniyle emekli aylığı alan vatandaşlar için kritik önem taşıyor. Kurumun tebligatına geçerli bir mazeret olmadan yanıt vermeyenlerin emekli maaşları kesilebiliyor.

Emeklilik döneminde hak kaybı yaşamamak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Özellikle sağlık sorunları nedeniyle malullük veya yaşlılık aylığı alan vatandaşların kontrol muayenesi bildirimlerini dikkate alması büyük önem taşıyor. Belirlenen süre içinde muayeneye gitmeyenlerin aylıkları durdurulabilirken, bazı durumlarda kesilen maaşın yeniden bağlanması da mümkün oluyor.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, köşe yazısında SGK'nın kontrol muayenesi uygulamasına ilişkin ayrıntıları ele aldı. Peki, SGK hangi emeklileri kontrol muayenesine çağırıyor? Muayeneye gitmeyenlerin maaşı kesiliyor mu? Durdurulan aylık yeniden bağlanabiliyor mu? İşte uygulamaya ilişkin merak edilenler...

SGK KONTROL MUAYENESİNİ NEDEN İSTİYOR?

Kontrol muayenesi, sağlık sorunları nedeniyle malullük veya belirli koşullarda yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin sağlık durumlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla yapılıyor.

SGK, bu incelemeyle kişinin çalışma gücündeki kaybın devam edip etmediğini ve aylık bağlanmasına neden olan sağlık koşullarının sürüp sürmediğini belirlemeyi amaçlıyor.

Sağlık raporunda hastalığın sürekli olduğunun belirtilmesi, kişinin hiçbir zaman kontrol muayenesine çağrılmayacağı anlamına gelmiyor. SGK, mevzuatta belirtilen koşullar doğrultusunda sürekli raporu bulunan kişileri de yeniden sağlık değerlendirmesine sevk edebiliyor.

SGK HANGİ EMEKLİLERİ KONTROL MUAYENESİNE ÇAĞIRIYOR?

Kontrol muayenesi bütün emeklileri kapsayan genel bir uygulama değil. Özellikle sağlık durumları nedeniyle aylık veya gelir bağlanan belirli gruplar bu kapsamda değerlendiriliyor.

Kontrol muayenesine çağrılabilecek kişiler arasında şunlar bulunuyor:

-Malullük aylığı alanlar.

-Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce malul durumda bulunan ve bu nedenle erken yaşlılık aylığı bağlanan kişiler.

-Çalışma gücünü yüzde 40 ila yüzde 59 arasında kaybettiği için yaşlılık aylığı alanlar.

-İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar.

-Maluliyet nedeniyle ölüm aylığı veya geliri bağlanan çocuklar.

Bu kişilerin sağlık durumları, gerekli görülen hallerde SGK tarafından yeniden incelenebiliyor.

SGK HANGİ DURUMLARDA KONTROL MUAYENESİ İSTİYOR?

Kontrol muayenesi kararı yalnızca rutin işlemler kapsamında alınmıyor. Kurumun sağlık değerlendirmeleri, itiraz başvuruları veya yürütülen incelemeler sonucunda da yeniden muayene yapılması istenebiliyor.

SGK'nın kontrol muayenesi talep edebileceği başlıca durumlar şöyle:

-Kurum Sağlık Kurulu kararı: Kişinin sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulması.

-İtiraz başvuruları: Sigortalının veya hak sahibinin daha önce verilen sağlık kararına itiraz etmesi.

-Denetim ve incelemeler: SGK denetim elemanlarının yürüttüğü araştırmalar sonucunda yeniden sağlık değerlendirmesinin gerekli görülmesi.

KONTROL MUAYENESİ İÇİN HER HASTANEYE GİDİLEMİYOR

SGK tarafından kontrol muayenesine sevk edilen vatandaşların işlemlerini yetkili sağlık kuruluşlarında yaptırması gerekiyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet üniversitesi hastaneleri öne çıkıyor.

Kişinin sürekli tedavi gördüğü hastanenin tercih edilmesi de belirli şartlarla mümkün olabiliyor. Bunun için hastanenin SGK tarafından yetkilendirilmiş olması ve gerekli belgelerin sunulması gerekiyor.

Yoğun bakımda tedavi gören veya başka bir hastaneye nakledilmesi hayati risk taşıyan hastalar için ise özel uygulamalar bulunuyor. Gerekli durumun belgelenmesi halinde kontrol muayenesi, kişinin bulunduğu sağlık kuruluşunda gerçekleştirilebiliyor.

Öte yandan SGK'nın sevki olmadan kişinin kendi imkânlarıyla aldığı sağlık raporları, kontrol muayenesi sürecinde geçerli kabul edilmeyebiliyor. Bu nedenle vatandaşların öncelikle SGK'nın sevk yazısında yer alan yönlendirmeleri dikkate alması gerekiyor.

3 AYLIK SÜREYE DİKKAT! EMEKLİ MAAŞI DURDURULABİLİR

Kontrol muayenesinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de belirlenen süreler. SGK, kontrol muayenesi için ilgili kişiye muayene tarihinden en az 3 ay önce sevk bildirimi yapıyor. Tebligatı alan vatandaşların hastane randevularını geciktirmeden alması ve işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Geçerli bir mazeret olmaksızın belirlenen tarihe kadar kontrol muayenesinin yaptırılmaması halinde emekli aylığı, takip eden ödeme dönemi itibarıyla durdurulabiliyor.

Bu nedenle SGK'dan gönderilen yazıların takip edilmesi, adres bilgilerinin güncel tutulması ve hastane işlemlerinin son güne bırakılmaması önem taşıyor.

KESİLEN EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BAĞLANABİLİR Mİ?

Kontrol muayenesine zamanında gitmediği için aylığı durdurulan vatandaşların yeniden maaş alması mümkün olabiliyor. Ancak bu noktada kontrol muayenesinin ne zaman tamamlandığı belirleyici oluyor.

İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, bu süreçte iki farklı durum ortaya çıkıyor.

İLK 3 AY İÇİNDE MUAYENE TAMAMLANIRSA

Belirlenen tarihten itibaren 3 ay içinde kontrol muayenesinin tamamlanması ve malullük durumunun devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, durdurulan aylıkların geriye dönük olarak toplu şekilde ödenmesi mümkün olabiliyor.

3 AYLIK SÜRE AŞILIRSA

Kontrol muayenesinin 3 aylık süreden sonra tamamlanması halinde aylık, sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden bağlanabiliyor. Ancak bu durumda arada kalan dönem için aylık ödemesi yapılmıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, süre hesabında hastaneye başvuru tarihinin değil, sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihin esas alınması. Hastane işlemlerinin uzayabileceği göz önünde bulundurularak başvuruların geciktirilmemesi gerekiyor.

SGK'NIN SAĞLIK KARARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Kontrol muayenesi sonucunda verilen sağlık kararına katılmayan sigortalıların itiraz hakkı bulunuyor.

Kurum Sağlık Kurulu tarafından belirlenen çalışma gücü kaybı oranına veya sağlık değerlendirmesine itiraz edilmesi halinde dosya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından incelenebiliyor.

Ancak her karar için itiraz yolu açık değil. Kurulun kesin karar vermek yerine ek belge istemesi veya yeniden muayene yapılmasını talep etmesi gibi ara kararlarına itiraz edilemiyor.

MALULLÜK AYLIĞI ALIRKEN İŞE GİRENLERİN MAAŞI KESİLEBİLİR

Malullük aylığı alan kişilerin yeniden sigortalı olarak çalışmaya başlaması da aylık ödemelerini etkileyebiliyor.

Türkiye'de veya yurt dışında sigortalı bir işe başlayan kişilerin malullük aylığı kesilebiliyor. Çalışma hayatını sonlandırdıktan sonra yeniden aylık almak isteyen vatandaşların ise SGK'ya başvurması gerekiyor.

Bu aşamada kurum tarafından yeniden kontrol muayenesi istenebiliyor. Yapılan incelemede ilk aylığın bağlanmasına neden olan malullük durumunun devam ettiği belirlenirse, gerekli şartların sağlanması halinde aylık yeniden bağlanabiliyor.

VERGİ İNDİRİMİYLE EMEKLİ OLANLAR DA KAPSAMDA

Kontrol muayenesi uygulamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer grup da engellilik vergi indirimi belgesiyle emekli olanlar.

15 Ocak 2025 tarihinden önce vergi indirimi belgesine dayanarak yaşlılık aylığı talebinde bulunan kişiler de ilgili kontrol muayenesi hükümlerine tabi olabiliyor.

Bu kişilerin sağlık durumlarının yeniden değerlendirilmesinde Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanıyor. SGK, bu kapsamdaki vatandaşları da kontrol muayenesi tarihinden en az 3 ay önce hastaneye sevk edebiliyor.

EMEKLİLER SGK'DAN GELEN TEBLİGATLARI İHMAL ETMEMELİ

Kontrol muayenesi sürecinde en önemli konulardan biri, SGK tarafından gönderilen bildirimlerin zamanında dikkate alınması. Özellikle malullük ve engellilik nedeniyle emekli olan vatandaşların adres bilgilerini güncel tutması, tebligatlarını takip etmesi ve sevk işlemlerini geciktirmemesi gerekiyor.

Belirlenen sürelerin kaçırılması aylığın durdurulmasına, bazı durumlarda ise geçmiş dönem ödemelerinin alınamamasına yol açabiliyor. Bu nedenle emeklilerin kontrol muayenesi bildirimlerini dikkatle incelemesi ve tereddüt yaşadıkları konularda SGK'dan bilgi alması önem taşıyor.