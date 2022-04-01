Serseri mayınlar kimin provokasyonu?..

Karadeniz’de serseri mayın tehlikesi…

Sınırlarımız içinde -yanlış hatırlamıyorsam- 2 serseri mayın kahraman Sualtı Savunma Timlerimiz (SAS) tarafından imha edildi. Doğal olarak, mayınların nereden geldiği ve kaynağı konusunda Savunma Bakanı Hulusi Akar temkinli konuşuyor. TSK teyakkuz halinde… Hulusi Akar’ın en son açıklamalarını hatırlayalım:

-Koptuğu ifade edilen mayınların sayısına yönelik soruya “Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz” yanıtını verdi.

– Mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soru üzerine Bakan Akar, “Ukrayna’da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

-“Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir işbirliği var mı” sorusu üzerine de Bakan Akar, “Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu çerçevede Karadeniz’e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile işbirliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık” açıklamasında bulundu.

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Bilgilerine güvendiğim rütbeli bir asker dostum, dün, kendi sosyal gruplarında bir asker arkadaşının yaptığı paylaşımı bana gönderip dikkatimi çekti:

“Pancar motoru takılı bir tekne; 4 silindir 80 HP-E&D ile 100 km mesafeyi son gaz 8 saatte kat edebiliyorsun ve hiç motoru olmayan! Kendini akışa bırakmış bir deniz mayını 350 deniz mili yaklaşık 700 km kat etmesi en az 2 ay sürmesi gerekirken 700 km mesafeyi 1 haftada nasıl kat edip boğaza kadar geldi? Bu soruya mantıklı bir cevap bulursak nasıl bir oyuna çekilmek istendiğimizi de anlarız. (NATO mayınları toplamak için ortak destroyer gücünü Karadeniz’e sokmak istiyor. Aklıma bizi 1’inci dünya savaşına sokan 2 Alman destroyeri geldi) Derin düşünmek duvarın arkasını görüp büyük resmi okumak dünyanın selametine katkı sağlayacaktır.”

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Güvenilir askeri kaynaklardan bilgi almaya çalıştım. İddia hakkında şöyle bir değerlendirme yapıldı:

“Evet doğru… Tabi hava şartları da etkiler. Kuzeyden uzun süre esen rüzgarlı bir süreçte biraz daha hızlanabilir ama o da bir hafta kısaltır. Yani bu kadar erken gelmesi şüpheli.”

-Rusların psikolojik operasyonu olabilir mi?

“Ukrayna açıklama yaptı: ‘Onlar bizim mayınlar değil’ diye.

Türkiye sularında 2, Romanya’da 1 mayın tespit edildi.

Ukrayna açıklarından kopup bugünlerde buralara gelmesi biraz zor. ‘420 mayın döküldü’ diye Ruslar söylüyor. 420 mayın dökülürken göremeyen Ruslar kopan mayınları görmüş ve mayın tehdidi var diye ortalığı ayağa kaldırıyor.

Ruslar ısrarla Ukrayna’yı suçluyor; mayın döşediler koptu, deniz güvenliğini tehdit ediyorlar, savaş suçu işliyorlar diye. Bir olasılık da, Ruslar Odesa açıklarına gittiklerinde mayınları gördüler birkaç tanesini kesip suçu Ukrayna’ya atmak istemiş olabilirler.

Ama önümüzdeki günlerde başka mayın gelmezse bu muhtemelen Rusların bir psikolojik operasyonu da olabilir. Birkaç mayını Karadeniz ortasında Boğaz açıklarında denize atıp suçu Ukrayna’ya atmak istemiş olabilirler.”

–Farklı yaklaşalım. NATO provokasyonu olmaz mı?

“Olabilir… O da olasılık… ABD, İngiliz de yapmış olabilir. Ukrayna’ya yaptırmış olabilirler.

NATO veya ABD mayın üzerinden bir provokasyon yapmak istese, patlamalar olsa, deniz ticareti dursa mayın arama tarama için NATO’nun daimi mayın karşı koruma deniz gücü Karadeniz’e gelmesi söz konusu olabilir. Ama bu gemilerin etkili silah sistemleri falan yok Rus kuvvetlerine karşı falan kullanılabilecek. En fazla mayın arama tarama için Odessa önleri kapatılabilir, bu da Rusların muhtemel bir amfibi harekatını geciktirir engelleyebilir.

Ama Türkiye’nin mayın filosu tek başına bu işi yürütebilecek kapasitede. Zaten şu anda da görev yapıyorlar.”

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-Öküz altında buzağı aramayalım mı o zaman?

“Yoo arayalım ama devamı gelecek mi görelim. 420 mayın döküldüyse hepsi kopacak diye bir şey yok. Bir kaçının kopması bile sürpriz olur tabi eğer kasıtlı olarak iyi dökülmediyse.

Buradaki olay Rusların bu uyarıyı yapması. Ukrayna tarafından gelecek mayınların Romanya, Bulgaristan ve özellikle Türkiye gibi NATO üyelerine zarar vermesi NATO’da Ukrayna’ya karşı bir kırılma yaratır mı arayışı olabilir. Ayrıca NATO’nun savaş gemilerinin ileriki günlerde Karadeniz’e rahatça çıkmalarını caydırma amacı da olabilir.

Ukrayna’nın mayın dökme kabiliyeti olmadığını sanıyorum. Ama Karadeniz’e Rusya ve ABD, İngiliz Fransız güçleri mayın dökebilir. Nasıl? İlla gemiden dökmeniz gerekmiyor. Denizaltı ve uçaklarla da mayın dökülenler. Dolayısıyla, Batı ülkeleri pekala uçaklarla provokasyon yapacak kadar mayın dökebilirler. Karadeniz üstünde vızır vızır uçuyorlar. Önceden aldıkları ele geçirdikleri Rus menşeli mayınları kullanabilirler. Eğer serseri mayın sayıları artmaya başlar ve bunlar Türkiye’ye tehdit oluşturmaya başlarsa bu Rus-Türk işbirliğini de bozmaya yönelik demektir.

Yani herkesin mayın provokasyonu yapmak için bir gerekçesi var. Hepsi şüpheli. Ama olayın ortaya çıkış şekliyle su aşamada şüpheli listesinin başına Rusya’yı koyarım. Sonrasında ABD İngiltere falan…”

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Çok teknik bir konu hakkında, olup bitenlere ışık tutmaya çalıştım. Ne diyelim?. Çok tikkatli olmak lazum!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.