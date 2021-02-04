Semt pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı
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Semt pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Avcılar Merkez Mahallesi’nde kurulan semt pazarında yoğunluk yaşandı, koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Ahmet Taner Kışlalı Caddesinin bir bölümü ile ara sokaklarda her hafta kurulan Çarşamba pazarında öğle saatlerinde başlayan yoğunluk akşam saatlerine kadar eksilmedi. Baharı andıran havanın da etkisiyle pazara akın edenler,  bazı kesimlerde ilerlemekte zorlanırken, maske kuralına uyuldu ancak sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Pazarda yıllardan bu yana yumurta satan Davut Gülcan, uzun süre sonra ilk kez bu kadar kalabalığı gördüğünü söyledi. Gülcan, Diğer haftalara göre çok  daha kalabalık.  İnsanlar evde sıkıldı. Kurallara uyuluyor. Ama sosyal mesafe uygulanamıyor.

Vakaların azalması ile insanlarda özgüven oluştu ama bu hastalığın bittiğinin işareti değil dikkatli olmak gerekiyor dedi. (DHA)

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