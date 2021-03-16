Selçuk Belediyesi güvenlik kamera sistemi satın alacak
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Selçuk Belediyesi güvenlik kamera sistemi satın alacak

Konya Selçuk Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Selçuk Belediyesi için güvenlik kamera sistemi satın alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Selçuklu Belediyesi Mesire Alanı Güvenlik Kamera Sistemi Alınması İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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