Seksting nedir?

Son zamanların popüler kavramlarından olan seksting resim, video ya da erotik mesajlar üzerinden yapılan bir çeşit erotik yakınlaşma şeklidir.



Eşimin bu ısrarına karşı ne yapabilirim?

SORU:



12 yıldır evli bir kadınım. Eşim bir yerlerden duymuş bana ikide bir seksting yapalım, erotik şeyler konuşalım diyor. Ben bunu sevmiyorum. Seksting böyle bir şey mi? E.D./ Konya

CEVAP:

Seksting içinde çıplaklık olan resimlerin paylaşılması ya da cinsel içerikli mesajların gönderilmesinin yanı sıra, partnerle yaşanan cinselliği estetik boyutlara taşıyarak ilişkiye heyecan katma, bir çeşit tahrik etme sanatıdır. İşte bazı seksting örnekleri: Tüm gün seni ve bana hissettirdiklerini düşündüm, bu gece sana özel bir sürprizim var, eve geldiğin anda gördüklerine şaşıracaksın, seninle sevişmeyi özledim, şu an seni hissetmek istiyorum, bu gece tüm kontrol bende olacak, dün gece seni rüyamda gördüm, kıyafetlerimin altına giydiklerimi asla tahmin edemezsin gibi. Seksting kimin yaptığına ve ne tür bir ilişki içinde yapıldığına bağlı olarak olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabildiğinden, başkalarının görmemesi için dikkatli olunmalı abartılı paylaşımlardan kaçınılmalı, her iki taraf da istekli değilse ısrarcı olunmamalıdır.

Nişanlımın şüphesi nerelere varabilir?

SORU:

Bir yıldır devam eden bir ilişkim var, yakında nişanlanacağım. İlişkinin başında erkek arkadaşıma önceki ilişkimden bah­settim, başlarda sorun yapmadı ama son zamanlarda sürekli onu gündeme getiriyor, cinsellikte ne yaşadığımızı sorguluyor, anlattığıma pişman oldum, bunun sonu ne olur? R.A./ Kayseri

CEVAP:

Bir ilişkinin dürüstlük ve samimiyet üzerine kurulması gerekir. Bununla bir­likte geçmişte yaşanan her şeyin detaylı anlatılması her zaman doğru olmayabilir ve sonradan geriye dönük, bilinç dışı rekabete ve kıskançlığa neden olabilir. Özellikle er­keklerde sık görülen cinsel güç ve perfor­mans kaygısı, işin içinde başka bir erkek olduğunda daha da artmakta partnerinin yıllar önce biten bir ilişkisi bile yetersizlik duygularını tetikleyebilmektedir. Cinsel geçmişle ilgili böyle bir durum yaşandığın­da sürekli aynı yere gelmemek için bir kere konuşup konu bir daha açılmamak üzere kapatılmalı devam etmesi durumunda ilişki gözden geçirilmeli, evliliğe giden ilişkilerde karar verme konusunda acele edilme­melidir. Gerektiğinde bir uzman desteği alınması uygun olur.