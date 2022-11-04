Seksting nedir?

Resim, video ya da erotik mesajlar üzerinden yapılan bir çeşit erotik mesajlaşma şekli olan seksting, ilişkiye heyecan katma sanatıdır…

İlişkimize nasıl heyecan katarız?

SORU:

Eşimle cinsel yaşantımıza biraz he­yecan katmak için erotik konuşmalar yapmak istiyoruz ama ikimiz de aklı­mızdan geçenleri söylemekten utanı­yoruz. Seksting diye bir şey duyduk. Bu nasıl yapılıyor? F.Z./ İstanbul

CEVAP:

Seksting partnerle yaşanan cinselliği es­tetik boyutlara taşıyarak ilişkiye heyecan katma, bir çeşit tahrik etme sanatıdır. Başarılı bir seksting iki tarafı da uyararak bir ön sevişme gibi gerçek ilişkiye hazırlar. Bunun ilk adımı olarak birbirinize cinsel içerikli mesaj ya da fotoğraf atmak yerine, ne kadar özlediğinizi belirtecek bir mesaj atabilirsiniz. Seksting bir ön sevişme tekniğidir. Bu sayede yazılıp söylenenler aranızdaki tutkuyu artıracaktır. Bunun için alt yazılı erotik filmlerden, faydalanabilir, birbirinizi atılan küçük adımlar konusunda cesaretlendirebilirsiniz.

İlaç kullanırsam sorun olur mu?

SORU:

43 yaşında, 10 yıldır evli bir erkeğim. Son bir yıldır neredeyse hemen her ilişkide sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Tansiyon hastasıyım, sertleşme sağlayıcı ilaç kullansam bir zararı olur mu? K.F./Bursa

CEVAP:

Şehir hayatında stres ve kötü beslenme kalp ve damar sağlığın olumsuz etkiliyor. Erkek cinsel fizyolojisinde sertleşme refleksi kalp ve damar sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü sertleşme denilen olay penis içindeki süngersi dokuların onu bes­leyen damarlardan gelen kan basıncıyla şişmesidir. Bu nedenle 40 yaş üstü erkek­lerde belirgin bir nedeni olmadan gelişen sertleşmeyi sağlayamama, oluşan sertliği sürdürememe ya da belirli pozisyonlarda kaybetme durumunda bunun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabilece­ği düşünülmelidir. Sertleşme sağlayıcı ilaçlarını gelişigüzel kullanmak yerine sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak ve ona uygun bir tedavi progra­mı uygulamak gerekir. Sizin durumunuzda tansiyon hastalığı sözünü ettiğiniz ilaçlarla risk yaratabilir. Bir üroloji doktoruna da­nışmadan kullanmamanızı öneririm.

Cinsel hayatımız nasıl düzelir?

SORU:

29 yaşında evli bir kadınım. Eşim gebe kaldığımda önce sertleşme sorunu yaşa­maya başladı, sonra ilgisi tümden azaldı. Çocuktan sonra bir yıl geçti hâlâ bir şey yok, bu durum normal mi? G.E./Samsun

CEVAP:

Gebelik ve lohusalık dönemi cinsel uyumu sekteye uğratan önemli bir yaşam dönemidir. Bu dönem eşin anne olma­sıyla birlikte özellikle annesiyle bağı güçlü erkekler de bir cinsel isteksizliğe bunun sonucunda sertleşme sorununa yol açabilir. Bilinç dışı eşi anne gibi görmeye başlayabilir ve bu durum cinsel isteksizli­ğe dönüşebilir. Bazı erkeklerde ise doğan bebek eve gelen bir kardeş gibi görülerek eşin ilgisi ona döndüğü için eşe karşı bir kızgınlığa ve bunun sonucunda cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bunlar bilinçli süreçler değil bilinç dışı süreçlerdir. Sizin durumunuzda eşinizin önceden de çok ilgili olmadığı, gebelikle birlikte size karşı ilgisini tümden yitirdiği anlaşılıyor. Böyle bir durumda ebeveyn rollerinizden biraz sıyrılarak kadın erkek rollerine dönüş yapmanız, baştan çıkarma ve erotizme daha fazla yer vermeniz faydalı olacaktır.