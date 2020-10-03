Seks sonrası hemen arkanızı dönüp uyumayın 

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin sırtını dönüp uyuması, kadınlarca içgüdüsel olarak farklı değerlendirilir ve çok kırıcı eylem olarak algılanır…

Eşime bu sıkıntımı anlatmalı mıyım?

SORU:

6 yıldır evli bir kadınım. Eşim yatakta çok bencil. Sevişme biter bitmez dakikalar içinde arkasını dönüp uyuyor, ben öylece ortada kalıyorum. Bu sıkıntımı ona anlatmalı mıyım? O.D./ Ankara

CEVAP:

Erkeğin doğası en az enerjiyle üreme davranışı tamamlayıp dinlenerek yeniden avlanmaya hazırlanmaktır. Günümüz erkekleri her ne kadar ilkel ataları gibi mağarada yaşamıyor olsalar da evrimler kodlar alt beyinde hala işlevselliğini sürdürüyor. Kadınların büyük bir çoğunluğu ise cinsel ilişkiden sonra erkeğin kendisine sarılmasını, bir süre yan yana uzanmayı, romantik anlar geçirilmesini ve hoş sohbet edilmesini bekler. Cinsel ilişki sonrası sırtını dönüp uyumak, kadınlarca içgüdüsel olarak farklı değerlendirilir ve çok kırıcı eylem olarak algılanır. Bu biyolojik farklılık birçok çiftte ciddi kırılmalara neden olabilir. Bu nedenle, erkekler seks sonrası hemen yataktan kalkmamalı, uyumamalı veya sırtını dönerek başka bir işle ilgilenmemelidir.

Arkadaşımı nasıl ikna edebilirim?

SORU:

34 yaşındayım, 2 yıldır birlikte olduğum bir kız arkadaşım var. Kendisi cinsel yönden çok katı, benim başka şeyler yapma isteğimi kabul etmiyor. Onu nasıl ikna ederim? D.V./ Kayseri

CEVAP:

Cinsellik her şeyden önce karşılıklı sınırlara saygı çerçevesinde bir uyum işidir. Bununla birlikte her seferinde bir öncekinin tekrarından ibaret olan, hiçbir yeniliğin olmadığı bir cinsel hayatta zamanla sıkıcı bir hal alabilir. Erkekler erken yaşta erotik materyallerle tanıştıkları için bu konularda biraz daha rahat ve açık olabilir, farklı cinsel isteklerde bulunabilirler. Kadınlar ise toplumsal cinsiyet rolüne uygun olarak cinsellik konusunda daha fazla baskı altında kalarak erkeğe nazaran bazen gereğinden fazla tutucu olabilir. İşte bu farklılık cinsel yaşamda hayal kırıklığı ve umutsuzluğa neden olur. Sizin kız arkadaşınıza fazla baskı yapmadan onunla konuşarak cinsel tabularını yumuşatabilir, erotik kitap ve dergiler arayıcılığla cinsel davranış repertuarını genişletebilir, daha doyumlu bir cinsel yaşama kavuşabilirsiniz.

Öfke yüzünden mi ağrı çekiyorum?

SORU:

2 yıldır evli bir kadınım. Eşim fazla alıngan olduğu için onunla hiçbir konuda konuşamıyor, her şeyi içime atıyorum. Bu yüzden çok öfkeliyim. Bir süredir cinsel birliktelik sırasında ağrı oluyor, bununla bir ilgisi var mı? E.M./ İstanbul

CEVAP:

Cinsellik fizyolojik olduğu kadar duyguları da içeren özel bir paylaşımdır. Özellikle kadınlar için işin duygusal boyutu en az fizyolojik boyutu kadar önemlidir. Duygusal yönden eşiyle yeterince paylaşımı olmayan, onun yanında kendini rahat hissedemeyen kadınlarda cinsel isteksizlik ve buna bağlı olarak cinsel uyarılma güçlükleri oluşur. Cinsel uyarılma kadın olsun erkek olsun cinsel birlikteliğin fiziksel ön koşuludur. Uyarılma olmadan yani kadında ıslanma, erkekte sertleşme olmadan cinsel birleşmenin gerçekleşmesi neredeyse imkansızdır. Kadınlarda ağrılı cinsel ilişkinin en önemli nedeni uyarılma eksikliğidir. Sizin eşinize ifade edemediğiniz öfke duygusu cinsel ilişkide uyarılma eksikliğine ve bunun sonucu olarak ağrıya neden olabilir.