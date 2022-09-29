Şeker hastalığı erkek cinselliğini nasıl etkiler?

Diyabet yani şeker hastalığı, erkeklerde organik kökenli sertleşme sorunlarına yol açar. Peki bu durumda cinsel yaşam nasıl sürdürülür?

Biz bu problemi kolay aşar mıyız?

SORU:

20 yıldır evliyim. Eşim 10 senedir şe­ker hastalığına bağlı sertleşme sorunu yaşıyor. Bu nedenle cinsel hayatımız bitmiş durumda. Eşimi seviyorum ama bu duruma dayanmak da gittikçe zor geliyor. Bu rahatsızlığın bir tedavisi var mı, ne yapmalıyız? N.E./ İzmir

CEVAP:

Şeker hastalığı yani diyabet erkeklerde organik kökenli sertleşme sorunları­nın başında gelir. Sertleşme doğrudan damar ve sinir kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğundan damar kalitesini bozan her şey sertleşme kalitesini bozabilir. Hafif ve orta düzey sertleşme sorunlarında ilaç te­davileri ileri düzeylerde mutluluk çubuğu da denilen penil-protez tedavisi uygulana­bilir. Cerrahi müdahale geri dönüşümsüz bir süreç olduğu için son seçenektir. Sizin durumunuzda sorunun organik boyutuyla ilgili bir üroloji doktoruyla konuşarak uy­gun tedavi seçeneği konusunda ortak bir yol bulmanız uygun olur. İşin psikolojik bo­yutunda ise mevcut durumu kabullenerek alternatif doyum yöntemleri konusunda kendinizi geliştirebilir cinselliği penis vaji­na birlikteliğinden çıkarıp farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Daha fazla tensel temas, erotik masajlar, seks oyuncakları gibi farklı doyum yollarını keşfedebilirsiniz. Bu konuda deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız önerilebilir.

Cinsel hayatımız nasıl düzene girer?

SORU:

4 yıldır evliyim. İkimizin de işi çok yorucu ve çalışma saatlerimiz uzun. Eve geldiğimizde değil sevişmeye yemeğe bile enerjimiz kalmıyor. Bazen günlerce birlikte olamıyoruz. Cinsel hayatımızı nasıl düzene sokarız? İ.S./ İstanbul

CEVAP:

Yoğun iş temposu, uzun çalışma saat­leri çiftlerin yaşamını olumsuz etkiliyor. Bundan en fazla etkilenen, ilk vazgeçilen cinsellik oluyor. Beden ve hormonlar da zamanla bu duruma alışıyor ve cinsel istek arzular ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Cin­sellik çiftin yaşamında azaldıkça duygusal paylaşımlarda azalıyor ve eşler birbirine yabancılaşarak uzaklaşıyorlar. Bu nedenle çiftler uzaklaştıklarını hissettiklerinde önceliklerini yeniden gözden geçirip cinselliğe zaman ayırmalıdır. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için plan yapılmalı, baş başa vakit geçirilmelidir.

Eşimi bu konuda ikna edebilir miyim?

SORU:

Ben cinselliği farklı ortamlarda yaşa­mayı seven 33 yaşında evli bir erkeğim. Eşim bu konularda biraz fazla kuralcı, isteklerimi abartılı ve gereksiz buluyor. Onu nasıl ikna ederim? H.D./ İstanbul

CEVAP:

Cinsel uyum bencil hareket edilmeme­si, istek ve arzuların karşılıklı dikkate alınması, bazen alışkanlıkların dışına çıkılmasıyla sağlanır. Doyumlu bir cinsel yaşam evliliğin sigortası gibidir. Cinsel yaşam yalnızca belirli mekanlarla, belirli pozisyonlarla sınırlandırılmayacak kadar zengin ve yaratıcılığa açık bir konudur. Sizin durumunuzda eşinize ısrarcı ol­manın işe yaramadığı görülüyor. Bunun yerine isteğini artıracak şekilde daha fazla romantizm, duygusal yakınlık ve daha fazla ilgi göstermeniz, kabul edebileceği küçük yenilikler önermeniz faydalı olabilir. Birlikte haz aldığınız paylaşımlar arttıkça farklı şeyleri deneme isteği artabilirsiniz.