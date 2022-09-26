Şehvet olmadan, aşk olur mu?

Şehvet duygusu ve cinsel çekim, aşktan daha güçlüdür. Çünkü cinsel istek ve doyuma ulaşma arzusu sürekli yenilenir, haz nesnesi arar…

Evliliği düşünürsek mutlu olabilir miyiz?

SORU:

38 yaşında evlenmeye karar verdiğim sırada tanıştığım kız arkadaşıma ilk görüşte aşık oldum ama onu hiç arzulamadım. Bu şekilde mutlu olabilir miyim? Y.E./ İstanbul

CEVAP:

Bilişsel davranışçı terapi kuramcılarından Albert Ellis ‘Aşk asla yetmez’ adlı kitabında buna değinmiştir. Şehvetin olmadığı yerde aşk yetmez. Çünkü aşk zaman karşısında sürekli yıpranır, şanslıysanız olgun bir sevgiye dönerek varlığını sürdürür. Şehvet duygusu ve cinsel çekim ise aşktan daha güçlüdür. Çünkü cinsel istek ve doyu­ma ulaşma arzusu sürekli yenilenir, haz nesnesi arar. Ödülü kendi içinde çıkan cinsel dürtüler eşe yöneldiğinde ilişkideki bağ duygusu süreklilik kazanır. Bu yönüyle şehvet aşktan daha üstündür. Sizin evlen­me kararını vermekte acele etmemeniz kız arkadaşınıza karşı cinsel duygularınızdan emin oluncaya kadar beklemeniz uygun olur. Bunun için yakınlaşma fırsatları yaratmanız, ortaya çıkan duygulara göre hareket etmeniz sonradan pişman olacağı­nız kararlar almaktan sizi koruyacaktır.

Erkekler cinsellikte daha mı bencildir?

SORU:

29 yaşındayım, 1 yıldır evliyim. Eşim cinsel birliktelikten sonra arkasını dönüp uyuyor, benimle ilgilenmiyor. Kendimi kullanılmış hissediyorum, neden böyle davranıyor? N.A./ Ankara

CEVAP:

Modern hayatta kadınlar da cinsel yaşam­da eşitlik ve daha fazla doyum bekledikçe bu durum daha büyük sorunlara neden olmaktadır. Bunun nedeni kadın ve erkeğin üreme fizyolojileri, cinsellik algıları ve beklentileri arasındaki farktır. Erkek için dürtüsel bir istekle başlayan cinsellikte amaç en az enerjiyle en fazla hazzı almak bir an önce boşalma duygusunu yaşayıp rahatlayıp dinlendikten sonra işine dön­mektir. Kadın içinse cinsellikte süreç daha karmaşık, duygusal yönü ağır basan iletişi ağırlıklı özel bir paylaşım türüdür. Bu yö­nüyle daha yavaştır ve uzun sürer. Aradaki fark cinsel uyum sorunlarının en önemli nedenidir. Sizin konuyu kişiselleştirmeyip erkeğin doğası olduğunu kabullenip, buna rağmen ilişkiniz geliştirmek için eşinizle ihtiyaçlarınız konusunda konuşarak çöz­meyi deneyebilirsiniz.

Cinsel isteksizliğe terapi iyi gelir mi?

SORU:

17 yıldır evliyim ve yıllardır devam eden bir cinsel isteksizliğim var. Bu durum evliliğe zarar vermeye başladı. Bu sorun cinsel terapi ile düzelir mi, terapide neler yapılır ve maliyeti ne kadardır? G.E./ Antalya

CEVAP:

Cinsel isteksizlik en yaygın ve en karma­şık cinsel işlev bozukluklarından biridir. Genel veya cinsel sağlıktaki bozukluklar, kişiye sıkıntı veren tüm olaylar, cinsel ilişkinin ayıp, yasak, günah, yanlış, pis bir eylem olarak görülmesi, hormonsal eksiklikler, ekonomik sorunlar, aile sorun­ları ve kullanılan ilaçlar doğrudan cinsel isteği etkileyebilir. Her derdin dermanı içinden çıkar. Organik nedenden kaynaklı bir durumda ilaç ya da ameliyat tedavi­si, psikolojik nedenden kaynaklanıyorsa cinsel terapi çözüm olabilir. Cinsel terapi ücreti uzmanın çalıştığı şehir, unvanı ve deneyime göre değişebilir. Büyük şehirler­de taşraya göre biraz daha pahalı olabilir