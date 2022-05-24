Şehit askerlerin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu
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Şehit askerlerin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5’inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu.

Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

(İHA)

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Şehit askerlerin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu
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