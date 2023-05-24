Sayın Sinan Oğan’a soruyorum!

Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı ikinci turunda, BOP eşbaşkanlığı ile adı geçen Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Açıklamayı Ankara’da Grand Mercure Hotel’de yaptı.

Grand Mercura anlamı nedir ve kimin otelidir diye araştırma gereği duydum.

Ne de olsa milliyetçi olduğunu iddia eden biri, iş yerlerinin Türkçe isim taşıması konusunda da hassas olur diye düşündüm!

Türk Metal Sendikası’nın sahibi olduğu oteller içinde ismi geçen Grand Mercure Hotel’in anlamına gelince “büyük civa” diye geçiyor.

Civa, içinde bulunduğu kabın şeklini alır biliyorsunuz.

Türk Metal Sendikası genel başkanı aynı zamanda Türk-iş genel sekreteri.

Türk Metal Sendikası’nın önceki genel başkanı ise Ergenekon davasında zindana atılan ve bir daha konuşmaması için her şey yapılan Mustafa Özbek’ti!

Oğan çok şey söyledi ama en dikkat çekicisi “Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu seçimlere girdik.” oldu.

Aynı zamanda “Kendisinin dile getirdiği bazı hususları biz açıklığa kavuşturduk. Bu güç birliğinin milletimizin faydasına olacağını düşünüyorum. Sığınmacılar konusunda, briket evlerden başlamak üzere 450 bin mülteci yurtlarına döndüler. Hedefte 1 milyon mültecinin evlerine döneceği bir plan var. Güven ortamı içerisinde ülkelerine dönüşünü sağlama gayreti içinde olacağız.” dedi.

Sayın Oğan’ın bahsettiği yer; Türkiye’deki tüm vatansever, Atatürkçü ve milliyetçi yurttaşların vergileri ile imar edilen ve bizim toprağımız olmayan Suriye’nin kuzeyi yani Fırat’ın batısıdır!

Biri çıkıp da açıklasa diyorum; ABD Fırat’ın batısını bize mi verdi?

Sayın Oğan, BOP’un Suriye ayağı ile milliyetçiliğin ne ilgisi var?

Diyelim ki bize verdiler neden Suriyelileri yerleştiriyorsunuz?

Suriyeli Türkmenler ne güne duruyor?

Esad’ın Şam merkezli parçaya çaresizce razı olduğunu ve Suriye’nin BOP kapsamında parçalandığını gören bir milliyetçi buna evet der mi?

Türkiye’nin başına çuval geçiren ABD’nin, Irak ve Suriye’nin kuzeyini, federatif tek devlete dönüştürmesine ve Türkiye’ye Osmanlı yalanı ile bağlamasına göz yumar mı?

Milletimizi, Anayasanın değiştirlemez maddelerini değiştirmek için büyüyoruz algısına kapılmasına izin verir mi?

Vermez kardeşim vermez!

AKP her şeyin içeriğini değiştirdiği gibi milliyetçiliğin ve Atatürkçülüğün de içeriğini değiştiriyor.

Bu duruş ne Atatürkçülük ne de milliyetçiliktir!