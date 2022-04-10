Santrforun gol atınca

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında kazanamasa da oynadığı futbolla umut vermişti. Sürpriz bir şekilde takımın başına getirilen Valerien İsmael ile birlikte daha baskılı, istekli bir takım izliyoruz iki haftadır. Yorum yapmak için henüz erken olsa da Fransız hoca şu ana kadar saha kenarındaki duruşuyla ve enerjisiyle taraftarın gönlünü kazanmayı başardı.

Beşiktaş’ın bu sezonki en büyük sıkıntısı goldü. Batshuayi, Alanya maçında ‘golcü’ kimliğini hatırladı. Maçın başında ve ilk yarının sonunda attığı gollerle 3 puanın kapısını açtı. Batshuayi’nin yerine giren Güven de ağları sarstı. Santrforları gol atan bir büyük takımın başarısız olma şansı neredeyse yok.

Ghezzal, mükemmel oynadı. Rosier, yeni görevini sevdi. Rıdvan da öyle. Can, orta alana büyük enerji kattı. Düşünün, kimse Pjanic’i aramadı bile.

Beşiktaş, taraftarının muhteşem desteğini iyi oyunuyla harmanlayıp ligin en iyi takımlarından biri olan Alanyaspor’u farklı yendi. Açıkçası gelecek sezonki Beşiktaş’ı merakla bekliyorum.