Santra vuruşu yapıldı…

“İş insanı” Ethem Sancak’ın mini bir operasyonla, saray iktidarının küçük ortaklarından Vatan Partisi’nin içine neden monte edildiği ortaya çıktı. Ethem Sancak ile birlikte heyet olarak Suriye’ye gideceklerini ve rejimle temaslarda bulunacaklarını açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Barzani’ye yakın Rudaw’a konuştu. Perinçek dedi ki:

“Suriye’de Kürtlerin statü kazanmasına niye karşı çıkalım?”

İşte, uzun süredir yazdığım, kapı arkalarında çalışmalarının yapıldığını ısrarla belirttiğim ikinci açılım sürecinin işaret fişeği atıldı. Mecrası da çok manidar!..

Doğu Perinçek, röportajında bebek katili, terörist başı Abdullah Öcalan’a da atıflarda bulunuyor.

Barzani ailesinin hakimiyetinde yayın yapan Rudaw’daki ilgili haberden alıntılar yapalım:

-Erbil (Rûdaw) – Rûdaw yayınına Muğla’dan online olarak katılan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, Suriye ziyareti öncesinde hükümetten de fikir alacaklarını belirterek “Beşar Esad’la görüşeceğiz. Karşılıklı görüş alışverişi yapacağız” dedi. Perinçek ayrıca Suriye’de Kürtlerin statü elde etmesine karşı olmadıklarını kaydetti ve “Niye karşı çıkalım? Eğer Suriye devleti ve milleti bu yönde bir karar verirse biz niye karşı çıkalım? Suriye devleti ve milletinin kararına saygı gösterilir” ifadesini kullandı.

-Önümüzdeki ay Suriye’ye gideceklerini belirten Perinçek şunları ifade etti:

“Önümüzdeki Eylül ayında bir heyet halinde Şam’a gidiyoruz. Şam’a bizi davet eden sayın Cumhurbaşkanı Beşar Esad’dır. Onun da önümüzdeki zaman diliminde birtakım gezi ve görüşmeleri var. O yüzden bizim takvimimizle onun takvimini onunla uydurmaya çalışıyoruz.”

-“Suriye Kürtleri konusu Suriye’nin kendi anayasasıyla kendi hukukuyla belirlenecek hususlar. Suriye’ye herhangi bir şey dayatamayız.”

– “Türkiye’de çok insanımızın anası Kürt, babası Türk. Babası Kürt anası Kürt. Türkiye’de bir olmuşuz, bizi bölmenin bir manası yok.”

-“Türk kavramı farklı bir kavramdır. Irk değil, siyasi bir kavramdır. Bir devlet içinde toplanan insanların hepsinin birlikteki adıdır Türk. Hatta bizim görüşmelerimiz sırasında Öcalan da bunu böyle kabul ediyordu.”

– “Komşu olarak bizim komşumuz Suriye Arap Cumhuriyeti. İçinde Araplar, Kürtler, Hristiyanlar var. Türkiye, Suriye, Irak gibi ülkelerde farklı milliyet ve mezhepten insanlar var. Ülkelerimiz çok benziyor”.

– Dara’nın “Suriye’de Kürtler için nasıl biz çözüm istiyorsunuz” sorusunu Perinçek şöyle yanıtladı:

“Biz Suriye’nin sorunlarına karışamayız. Suriye’deki Kürtlerle ilgili çözüm Suriye’nin karar vereceği bir konudur. Biz onların kararına saygı duyarız. Suriye’ye iki kez gittim. Uzun incelemelerde bulundum. Suriye’de devletin hoşgörüsü örnek alınacak bir düzeyde.

Suriye’de insanlar huzur içinde barış içinde yaşıyorlar. Hristiyanlar, Aleviler, Sünniler, hepsine karşı bir saygı var.

Suriye’nin bizim yardımımıza ihtiyacı yok. Suriye’nin kendisi, Kürtlerin geleceği ile ilgili düzenlemeleri kendisi yapar.”

– Suriye’de Kürtlerin statü elde etmesine ilişkin soruyu cevaplayan Perinçek, şunları ifade etti:

“Niye karşı çıkalım? Eğer Suriye devleti ve milleti bu yönde bir karar verirse biz niye karşı çıkalım? Suriye devleti ve milletinin kararına saygı gösterilir.”

– Bültenin sonunda ise Perinçek, Diyarbakır Cezaevi’nde kaldığı zaman Kürtçe öğrendiğini belirterek Kürtçe olarak “Tüm Irak Kürdistan halkına selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Perinçek devamında, “Diyarbakır Cezaevi’nde kaldığımda epeyi Kürtçe öğrendim. Bayağı biliyorum. Cezaevinden çıkarken veda konuşmalarımı hep Kürtçe yaptım. Epey Kürtçem var. Kürtçe öğreniyorum” şeklinde konuştu.

Öyle bir denk düştü ki… Bu kadarı da olmaz desek yeridir!..

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü kabin ekibi gazetecilerin uçakta ellerine tutuşturulmuş sorularına cevap verirken küçük ortaklardan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile pişti oldu… Erdoğan’ın, Suriye ile ilgili sorulara verdiği cevaplardan bazı satırlar:

– Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Eğer Türkiye’de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar. Bizim şu anda Suriye’de attığımız bütün adımlarla, özellikle Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusu ve batısından Akdeniz’e kadar olan o bölgede Ruslarla yürüttüğümüz çalışmalarda terörle bir mücadele vardı. Terörle olan mücadelemizi de burada birlikte sürdürüyoruz. Bunların belli bölümünü Ruslarla beraber yaparken belli bölümünü de kendi askerimizle, güvenlik güçlerimizle yürütüyoruz.

– Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır. Hatta bir söz var; ‘İplikle de olsa bağı koparmayın, o bağ devam etsin. Gün olur lazım olur.’

– Şu anda Suriye’de attığımız her adımda bir defa biz güvenlik güçlerimiz, istihbaratımız, Milli Savunma Bakanlığımız olarak Rusya’yla irtibat halindeyiz. Arkadaşlarımız sürekli onlarla görüşme halindeler. Ben de Sayın Putin’le görüşmeler yapmak suretiyle bu süreci “sağlama bağlayalım” diyoruz. İşte örneğin son Soçi seyahatimde Suriye bizim için önemli bir görüşme konusuydu, gündem maddesiydi.

Doğu Perinçek de Tayyip Erdoğan da ABD’yi terör destekçisi olarak suçluyor… Benim, buna en ufak bir itirazım yok… Şeytan ayrıntılarda gizlidir. Birinci açılım süreci FETÖ ile beraber ABD desteği ile gerçekleştirildi. İkinci açılım süreci ise Doğu Perinçek ile birlikte Rusya’nın desteği ile başlatıldı. Parametreleri de Putin belirliyor.

Ancak dikkat:

Suriye’de ABD ve Rusya’nın gizli bir anlaşma çerçevesinde birçok noktada beraber hareket ettikleri akıllardan çıkmasın. Alt yapıyı hazırlayan ABD, uygulamaya geçirecek olan Rusya. ABD yeni açılım sürecinde, Türkiye ile YPG arasında kalmak istemiyor. Sanki Rusya sütten çıkmış ak kaşık gibi bu işi çözecek!..

