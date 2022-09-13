Şampiyon nerede?

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor zorlu Adana Demirspor karşısındaydı. Abdullah Avcı yeni transferleri ile sahaya çıktı. İlk yarı defansın oturmuş görüntüsüne karşı ikinci topları toplayamayan orta saha bordo-mavililere sıkıntı yarattı. Sakatlıktan dönen Uğurcan’ın frikikte baraj kurdurmayarak uzak mesafeden gol yemesi, oyun motivasyonunu da bozdu. Trabzon’da top kazanmayan bir orta sahaya, ön alanda ise Maxi Gomez ve yanındaki Umut Bozok’un hep kaleyi düşünmesi neyse de en çok şut atan forvet Trezeguet’e ne demeli. İkinci yarı gol için orta sahaya Hamsik ve Abdülkadir alındı, ancak rakibe önlem için Siopis düşünülmedi. Oyuna hakim olan Trabzonspor’du ancak atağa çabuk kalkan ise Adana DS. olunca kalesinde en çok pozisyon gören de yine Abdullah Avcı’nın öğrencileri oldu. Bordo-mavililer eski oyuncularından Yusuf Sarı ve Ndiaye işbirliğinde geriye düştü. Gol kralı Umut Bozok, 1 puanı kurtardı derken son sözü Samet söyledi, ev sahibi kazandı.