Şampiyon böyle oynamaz

Galatasaray, Başakşehir karşısında kolayı zor yaptı. Maçı erken bitirmek için rakip sahaya yerleşen Okan Buruk’un öğrencileri defansı eksik yapınca ilk olarak 12.dakikada Szysz cezayı yazdı. 1-0 sonrası Kaan’la geri dönüşün ilk adımı atılsa bile defansif eksikler bu defa Aleksic’i sahneye çıkardı.

Adana DS maçında attığı golün ödülü olarak 11’de sahaya çıkan Midtsjö, Oliviera’yı arattı. Çok net ki; Galatasaray için Nelsson, Torreira, Oliviera, Mertens ve İcardi omurgası olmazsa olmaz. Sakat ve cezalı yoksa bu omurga bozulmaz. Bozulduğu zaman Aleksic’in Galatasaray kalitesine yakışmayacak hatalarla dolu golü ortaya çıkıyor.

2-1 öne geçen Başakşehir, Galatasaray’ın bitmek bilmeyen hatalar zinciri sebebiyle ikinci yarıya da özgüvenli başladı. 51’de İcardi durumu 2-2’ye getirdi. Szysz’in ikinci, Başakşehir’in üçüncü golü Galatasaray adına tam bir skandaldı! Kaan, Nelsson’un yokluğunu kesinlikle kapatamaz. Kazımcan’ın defansif özelliklerini arttırması gerekiyor. Zaniolo’nun gücü, kuvveti kesinlikle yerinde değil. Galatasaray kulübesinin form grafiği resmen hayal kırıklığı yaratıyor. Gör bunları Okan hocam! Kupadan elenirken lig için gerekli dersleri çıkarmazsan sıkıntın büyük olacaktır. Şampiyona yakışan oyun bu değil.