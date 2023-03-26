Salonda hayat var

Spor kulüplerimiz genellikle ana spor dalı futbol yan dal olarak da dar bütçelerle basketbol ve voleybolda mücadele ediyor. Futbol takımlarımız Avrupa mücadelesinde önceki dört sezonun iki misli puan toplamasına (18/19 sezonu 5.500, 19/20 sezonu 5.000, 20/21 sezonu 3.100, 21/22 sezonu 6.700, 22/23 sezonu 11.800) karşın hiçbir takımımız son sekizi bile göremedi. Basketbolda Avrupa’da alınan başarılı sonuçlarsa yüzümüzü güldürdü. Euroleague’de Fenerbahçe Beko, play-off’u garantiledi. EuroCup’ta Türk Telekom ve Frutti Extra Bursaspor play-off oynayacak. Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe ve Yenişehir Bld. Final Four’a kaldı. Kadınlar Eurocup’ta Galatasaray finale çıktı.

Voleybol da basketboldan geri kalmadı. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde son 4’e üç takımız Fenerbahçe, Vakıfbank ve Eczacıbaşı kaldı. CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde Halkbank yarı final oynama hakkı elde etti.

İmkanlarının büyük bölümünü futbola verip bir türlü uluslararası arenada başarılı olamayanlar, kısıtlı bütçe ile mücadele ettikleri salonda Avrupa’yı sallıyor! Burada bir tezat yok mu?