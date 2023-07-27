Sağdan yoracak soldan vuracak

Fenerbahçe, Zimbru önünde galibiyete rahat uzandı. Zayıf rakibi karşısında sarı-lacivertliler adeta hazırlık maçı oynadı. Yeni transferler, kendilerini gösterme fırsatı buldu.

Fenerbahçe’nin Dzeko transferiyle ilgili, “Atacağı gol sayısından çok takıma yapacağı liderlik önemli” demiştim. Ancak dün Dusan Tadic’i izledikten sonra Sırp yıldızın Fenerbahçe’nin dümenine oturduğunu gördük. Futbolculuğu bir tarafa, her pozisyonda arkadaşlarını uyarıyor, yapmaları gerekenleri söylüyor, onları yönlendiriyor. Edin Dzeko’ya gol attırmak için çok uğraştı. Dzeko, dün 2 asist, 1 golle oynadı, daha çok gol atabilirdi.

Sağ kanatta Osayi ve Kent ikilisi takıma dinamizm getirmiş. Fenerbahçe’nin Cengiz Ünder transferini bitirdiği konuşuluyor ama Kent forma için savaşacağının net sinyallerini verdi.

Sol kanat ise Fenerbahçe’nin bu sezon beyni olacak. Ferdi ve Tadic erken uyum sağlamış. Takımın tüm hücum organizasyonlarında bu ikili var. Szymanski ile ilgili konuşmak için erken. Rakip, hücuma çıkamadığı için Djiku’yu değerlendirmemiz mümkün değil.

Fenerbahçe’nin orta alanda oyunun iki yönünü de iyi oynayabilen kaliteli ayaklara ihtiyacı var. Bu takviyeler yapılırsa bu takım seviye atlar.