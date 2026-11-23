Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın saatte 60-80 kilometreye ulaşması, İstanbul'da ise öğle saatlerinde başlayacak yağışın akşam yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminlerini yayımladı. Tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Bolu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin yayımladığı uyarı listesinde çok sayıda il yer aldı. Bazı bölgeler için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış, bazı bölgeler için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle sıralandı:

-Marmara: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.

-Ege: İzmir, Kütahya ve Manisa.

-Doğu Anadolu: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş ve Van.

-Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır, Siirt ve Batman.

Sarı kod, hava olayının potansiyel tehlike taşıdığına işaret ediyor. Bu nedenle vatandaşların meteorolojik gelişmeleri takip etmesi ve olumsuzluklara karşı önlem alması gerekiyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenebileceği belirtilirken, kentte en yüksek sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın özellikle kıyı kesimleri ve açık alanlarda etkisini artırabileceği değerlendiriliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı tedbir alınması önem taşıyor.

İZMİR, MANİSA VE KÜTAHYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimleri ile Kütahya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede beklenen en yüksek sıcaklıklar İzmir'de 21, Manisa'da 20, Afyonkarahisar'da 17 ve Uşak'ta 15 derece olacak. Ege'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor.

BOLU, DÜZCE VE ZONGULDAK'TA SEL RİSKİNE DİKKAT

Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın bölge genelinde etkili olması bekleniyor. Özellikle Bolu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.

Bölgede en yüksek sıcaklığın Bolu'da 17, Düzce ve Zonguldak'ta 22, Sinop'ta ise 20 derece olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

ANKARA VE ESKİŞEHİR'DE YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

İç Anadolu'nun kuzeybatısında akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ankara'da en yüksek sıcaklığın 17, Eskişehir ve Konya'da 19, Nevşehir'de ise 17 derece olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.

AKDENİZ VE DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

Akdeniz Bölgesi'nde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de ise yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

Bölgede en yüksek sıcaklıkların Antalya'da 23, Adana'da 22, Hatay'da 19 ve Isparta'da 16 derece olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise gece saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Çorum ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esebileceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA SİS, İÇ VE BATI KESİMLERDE SICAKLIK ARTIŞI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklıkların Erzurum ve Kars'ta 9, Van'da 10, Malatya'da ise 13 derece olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Diyarbakır'da 14, Mardin'de 16, Siirt'te 15 ve Şanlıurfa'da 19 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI: DALGA BOYU 4 METREYE ÇIKABİLİR

Meteoroloji, denizlerde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı da uyarıda bulundu. Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Batı Karadeniz ve Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 4 metreye, Marmara'da ise 3,5 metreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış sırasında denizlerde görüş mesafesinin de azalabileceği belirtiliyor.

Deniz ulaşımı, balıkçılık ve küçük teknelerle yapılacak faaliyetlerde güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem taşıyor.