Rusya, ilhak ettiği Herson’da sivilleri tahliye ediyor

Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna’nın Herson kentinde yaşayan siviller in, “saldırı tehlikesine” karşı tahliye edilmeye başladığı bildirildi.

Rus basınındaki haberlere göre, Rus ordusunun kontrolündeki Herson kentinde yaşayan siviller in, “saldırı tehlikesi bulunduğu” gerekçesiyle Dnipro Nehri’nin sol kıyısına tahliye si başladı.

Herson bölgesine bağlı Oleşki ve Gola Pristan şehirlerine getirilen siviller in, bazılarının Rusya’nın Rostov, Krasnodar, Stavropol bölgesi ve ilhak edilen Kırım’a taşınacağı aktarıldı.

Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, 50 ila 60 bin kişinin tahliye edileceğini ve bu sürecin kademeli şekilde yaklaşık bir hafta süreceğini kaydetti.

Bölgede, Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı savunma önlemlerinin alınmaya başladığı bilgisi de paylaşıldı.

Vladimir Saldo, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik “büyük” çaplı saldırı düzenleyeceğini ve bu nedenle Herson kentindeki Berislavkiy, Belozorskiy, Snigirevkiy ve Aleksandrovskiy ilçelerinde yaşayan siviller in Dnipro Nehri’nin sol kıyısına geçirileceğini belirterek, “Bu karar, saldırıların püskürtülebilmesi için büyük ölçekli savunma tahkimatlarının oluşturulmasından kaynaklanıyor.” ifadelerini kullanmıştı.