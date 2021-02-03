Rus ruleti oynarken yaralanan şahıs öldü
Haberler Gündem

Rus ruleti oynarken yaralanan şahıs öldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla Rus ruleti oynarken yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay gece Yeni Mahalle’de bulunan bir evde meydana geldi. Ümit C. (43) arkadaşının evinde otururken belinde bulunan silahı çıkardı. İddiaya göre, Rus ruleti oynamak için içerisinde tek kurşun bulunan silahın tetiğine bastı. Silahın ateş almasıyla kurşun başının diğer tarafından çıktı.

Ağır yaralanan Ümit C. ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Ümit C. yapılan müdahaleye rağmen rağmen kurtarılamadı.  (İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti

Vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti

“Atamalara yönelik şikayetler için bazı kararlar alacağız”

“Atamalara yönelik şikayetler için bazı kararlar alacağız”

Ceza Hukukçusu Sınar: WhatsApp’ı silerek mahremiyetini sağlayamazsınız

Ceza Hukukçusu Sınar: WhatsApp’ı silerek mahremiyetini sağlayamazsınız

Rus ruleti oynarken yaralanan şahıs öldü
Gündem