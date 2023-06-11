Rodri’den sevgilerle

Kağıt üzerinde favori Manchester City idi. Ancak İngiliz kulübü, o kadar gergin çıktı ki sahaya, kendi futbolunun yanına bile yaklaşamadı. Yarı finalde Real Madrid’i 4-0 yendiği rövanştaki City’den eser yoktu. İngiliz ekibine İnter de fazla fırsat tanımadı. İnzaghi, dersine iyi çalışmış. Rakibe boş alan bırakmadığı gibi, Haaland, Bernardo, Grealish, De Bruyne dörtlüsünü durdurma planı tıkır tıkır işledi. İlkay’ı da iyi kilitledi.

De Bruyne’nin sakatlanması City için kötü haberdi. Saha içindeki liderini kaybeden Guardiola, Foden hamlesine mecbur kaldı.

Finallerde gözler yıldızlardadır ancak genelde sürpriz isimler ön plana çıkar. Dün gecenin sürprizi ise Rodri oldu. İspanyol ön libero, attığı golle Manchester City’ye nihayet kupayı kazandırdı.

Peki bizimkiler ne yaptı? Hakan, hücuma yeterli katkıyı veremese de defansif anlamda kusursuzdu. İlkay çok mücadele etti, kupayı kaldırmayı hak etti.