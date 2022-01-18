Resmen açıklandı: TFF’den Ahmet Çalık kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu sezona, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık’ın adının verildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Çalık, Süper Lig maçlarında anılıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu da bir karar alarak Süper Lig’de bu sezonun ‘Ahmet Çalık Sezonu’ olmasına karar verdi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara’da geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmişti.

İŞTE TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

“Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir.”

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), geçtiğimiz günlerde TFF’ye 2021-22 sezonuna ‘Ahmet Çalık Sezonu’ isminin verilmesi için çağrıda bulunmuştu.