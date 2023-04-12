Rekortmen MHK Başkanı!

Türkiye’de ilk defa kadın bir MHK başkanı olmanın verdiği büyük sükse ile göreve geldi Sayın Lale orta. Çok çabuk da söndü havası maalesef. Sayın Lale Orta MHK’nın başına gelir gelmez kısa sürede yaptığı hezeyan dolu işlerle yarattığı kaos ortamına gerekli süslemeleri de yaparak her hafta üstüne adeta tüy dikerek koltuğunda sadece yer işgal ediyor

Oysa hakemlerimizin, futbol kamuoyunun, futbolcularımızın, takımlarımızın, taraftarlarımızın yaptıklarıyla, açıkladığı projelerle iş bilir, saygı ve güven duyacağı bir MHK’ya ve başkanına ihtiyacı var. Maalesef bunları gideremedi hayal kırıklığı oldu Sayın Orta.

Bu kadar kısa sürede neredeyse bütün takımlar tarafından istifası istenen başka bir MHK başkanı olmamıştır benim bildiğim. İlklerin kadını, bu istifa daveti konusunda da ilklerin insanı olup adeta bir rekortmen olmuştur sayın Lale Orta.

Haftanın hakemlerine gelince…

Fenerbahçe- Karagümrük maçında Abdülkadir Bitigen maalesef güven sorunu yaşıyor. Kararlarından sonra sanki oyunculardan, kenar yönetiminden tasdik bekler hali var. Aman itiraz etmesinler diye çaba harcayan hakem görüntüsü hiç yakışmıyor Bitigen’e. Valencia’ya yapılan penaltıyı doğru süzememesi VAR ile birlikte maçtaki en büyük problemiydi Bitigen’in.

Beşiktaş- Giresunspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan’ın yönetiminde doğru, dikkatli, hesaplı ve bilinçli kararlar vardı. Hakemin arkasında orta sahada cereyan eden VAR’ın tamamen yetkisinde tam da derslik olan pozisyonda VAR’daki Özgür Yankaya ve Volkan Bayarsalan o esnada ne yapıyorlardı acaba?

Diğer maçlarda M.Kürşad Filiz, Zorbay Küçük, Arda Kardeşler, Burak Şeker, Direnç Tonusluoğlu oldukça başarılıydılar.