İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin 6. yıl dönümünde uzmanlardan önemli uyarı geldi. DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son araştırmalara göre İzmir Fayı'nın yanı sıra Tuzla, Seferihisar, Gülbahçe ve Bergama faylarının da yakın gelecekte deprem üretme potansiyeli taşıdığını açıkladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin 6. yıl dönümü öncesinde kentin deprem riskine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son 5 yılda yürütülen TÜBİTAK projeleri ve sismik araştırmalar sonucunda İzmir'deki aktif fay hatlarının deprem geçmişinin ortaya çıkarıldığını belirten Sözbilir, yakın gelecekte deprem üretme potansiyeli bulunan fayları sıraladı.

İZMİR'DE 5 FAY HATTI DEPREM ÜRETEBİLİR

30 Ekim 2020'de Sisam merkezli meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi yaralanmıştı. Depremin 6. yıl dönümü öncesinde değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'deki fay hatlarının sismik durumuna ilişkin son araştırmaların sonuçlarını paylaştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak 2022 yılında başlatılan TÜBİTAK projeleri kapsamında kentteki sismik kaynakların ayrıntılı biçimde incelendiğini belirten Sözbilir, İzmir'deki fayların deprem geçmişinin ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Sözbilir, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Dokuz Eylül Üniversitesi olarak 2022 yılında başlattığımız TÜBİTAK projeleri ile sismik kaynaklarımızı ayrıntılı inceleme fırsatı bulduk. Geldiğimiz aşamada İzmir içindeki tüm faylarımızın deprem geçmişini çıkarmış durumdayız. Son 5 yılda elde ettiğimiz yeni verilere göre; İzmir Fayı yanında Tuzla Fayı, Seferihisar Fayı, Gülbahçe Fayı ve Bergama Fayı gibi fayların da yakın gelecekte deprem üretme potansiyellerinin olduğu ortaya çıktı."

İZMİR DEPREM MASTER PLANI YENİLENİYOR

İzmir'de yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) ve kent dirençliliği projelerine de değinen Sözbilir, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında 2025 yılı sonunda imzalanan protokol kapsamında İzmir Deprem Master Planı çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Yaklaşık 25 yıl önce uygulanan RADIUS projesinin güncel bilimsel veriler ışığında yenileneceğini belirten Sözbilir, son 50 yıllık yapı stoku envanteri ile kentin altyapı durumunun da kapsamlı şekilde ele alındığını kaydetti.

HEDEF 2030: AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ İZMİR

AFAD koordinatörlüğünde yürütülen ve Dünya Bankası tarafından desteklenen "Dirençli İzmir" projesine de dikkat çeken Sözbilir, kentsel dönüşümün önceliklendirilmesi ve kaynak yönetimi konusunda çok disiplinli bir çalışma sürecine geçildiğini belirtti.

İzmir'de 2020 depreminden sonra afetlere karşı hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Sözbilir, 2030 hedefiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"İzmir'de 2020 depreminden sonra afet seferberliği tüm yönleriyle sürüyor. Bu hızla yol alabilirsek, İzmir olarak 2030 yılına doğru afetlere karşı ciddi anlamda direnç sağlamış olacağız."