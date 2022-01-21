PFDK açıkladı: Galatasaraylı yıldız dev maçta yok!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Hatayspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Taylan Antalyalı’ya da 2 maç men cezası uyguladı.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

“YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 14.01.2022 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ANTALYASPOR Kulübünün, 15.01.2022 tarihinde oynanan ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY A.Ş.’nin, 16.01.2022 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu TAYLAN ANTALYALI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. teknik sorumlusu ABDULLAH MUCİB AVCI’nın, 15.01.2022 tarihinde oynanan SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu JEOY MATHİJS PELUPESSY’in, 16.01.2022 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

KOCAELİSPOR Kulübünün, 15.01.2022 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON ALT 124-A ve 126 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü hakkında, saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu ABDOULAYE CISSE’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

MENEMENSPOR Kulübünün, 14.01.2022 tarihinde oynanan MENEMENSPOR-BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMENSPOR Kulübü başkanı TAHİR ŞAHİN hakkında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BANDIRMASPOR Kulübünün, 14.01.2022 tarihinde oynanan MENEMENSPOR-BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi SALİH SONER KOÇOĞLU hakkında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi ADEM YILMAZ hakkında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BALIKESİRSPOR Kulübünün, 16.01.2022 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN C, BATI TRİBÜN A, B ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübünün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MANİSA FK’nın, 15.01.2022 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

İSTANBULSPOR A.Ş.’nin, 15.01.2022 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka esnasında saha sulama sisteminin otomatik olarak çalışmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

TUZLASPOR A.Ş. hakkında, 16.01.2022 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ALTINORDU Spor Toto 1. Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BURSASPOR Kulübünün, 16.01.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 120, 122, 124, DOĞU ALT TRİBÜN 115, 116, 117, DOĞU ÜST TRİBÜN 215, 216, 217, BATI ALT TRİBÜN 100, 131 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM DAĞAŞAN’ın, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM DAĞAŞAN hakkında, tedbire uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verildi.”

(İHA)