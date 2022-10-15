Performans kaygısıyla nasıl başa çıkılır?

Evlilik öncesi sınırlı cinsel yakınlıkla evlendikten sonra yaşanan cinsel yakınlık arasında çok fark vardır. Örneğin yeni evli erkekler performans kaygısı yaşar…



Neden evlenince sorun başladı?

SORU:

32 yaşındayım. Nişanlımla yüzeysel ilişki yaşadığımızda hiçbir sorun yoktu. Evlenince tam tersi oldu, ilişkiye girecek kadar sertleşme olmuyor, neden böyle oluyor? H.F./Adana

CEVAP:

Nişanlıyken yaşadığınız sevişmelerde ilişkiye girme zorunda olmamanın ver­diği rahatlıkla her şey daha kolay olabilir ve evlendikten sonra cinsel yaşam er­keklerde de ciddi kaygıya neden olabilir. Sizin durumunuzda yazdıklarınızdan bir performans kaygısı yaşadığınız düşü­nülebilir. Performans kaygısı olduğunda ön sevişmenin uzun tutulması, rahat­lamış ve gevşemiş bir şekilde duyulara odaklanıp zamanın akışına kendini bırakma, karşılıklı ilgi ve hoşgörü ile ya­pılan duygusal paylaşım ilişkiye girmeyi kolaylaştıracaktır. Eğer kişisel çabala­rınıza rağmen bir birleşme yaşayamaz­sanız vakit kaybetmeden bir uzmandan destek almanız uygun olacaktır.

Vajinismusa karşı ne yapabilirim?

SORU:

26 yaşındayım ve 1.5 yıldır vajinismus sorunu yaşıyorum. Eşim bir iki defa deneyip olmayınca vazgeçti. Ben ne yapabilirim? R.D./Malatya

CEVAP:

Vajinismus her ne kadar kadının sorunu gibi görünse de aslında çiftin sorunudur ve eşlerin ancak birlikte hareket etmesi durumunda çözülebilir. Bu nedenle sorunun çözümünde erkeğin rolü çok önemlidir. Erkeğin eşine sabırlı ve anlayışlı davranırken ısrarcı olmaktan da vazgeçmemesi, çözüm arayışında aktif rol alması gerekir. Çünkü vajinismus yalnızca kadını değil erkeği de doyumlu bir cinsel yaşamdan mahrum eden, evlilik doyumunu azaltan bir sorundur. Ancak bazı çiftlerde erkek eşiyle ilişkiye giremediğinde özgüven kaybı yaşayıp çözüm arayışından vazgeçebilmektedir. Sizin durumunuzda sorunun komplike bir hale geldiği anlaşılıyor. Böyle bir durumda uzman desteği konusunda eşinizle konuşarak ısrarcı olabilirsiniz.

Cinsel sorunlardan nasıl kurtulurum?

SORU:

32 yaşında, iki yıldır evli bir erkeğim, eşime karşı baştan beri bir cinsel istek­sizliğim var. Kendisi oldukça baskın ve sert karakterli. Evlendiğimizden beri bir türlü geçmeyen idrar yolu iltihabı, prostat iltihabı sorunları yaşıyorum. Ne önerirsiniz? K.Ç./ İstanbul

CEVAP:

İnsan psikoseksüel bir canlıdır. Bunun anlamı cinsel davranışlarının duygu ve düşüncelerden fazlasıyla etkilenmesidir. Yazdıklarınızdan bir yandan eşinize karşı olumsuz duygularınız varken diğer yandan cinsel ilişki yaşama baskısı altında olduğunuz anlaşılıyor. Ruhun inkar ettiğini beden bir şekilde ifade eder. Buna somatizasyon denir. Sizin durumunuzda, bilinçaltınızın sizi istemediğiniz bir cinselliğe karşı korumak için kabul edilebilir gerekçeler yaratma konusunda yardımcı olmaya çalıştığı düşünülebilir. Bu aynı zamanda çabuk öfkelenen dominant eşinize karşı onu cinsellikten mahrum ederek bir çeşit cezalandırma yolu da olabilir.