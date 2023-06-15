Parayı veren düdüğü çalar (mı)

Birkaç yıl önce Çin kulüpleri ortalığı kasıp kavurmuştu. Şimdi ise Suudi Arabistan ‘kum fırtınası’ gibi futbolun üzerine çöktü. Chelsea, Barcelona, Real Madrid, PSG veya Manchester City değil, Suudi Arabistan kulüpleri transfere yön veriyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2030 vizyonu çerçevesinde bölgeyi finans ve turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bunun için farklı alanlara büyük yatırımlar yapılıyor. Sıra futbola geldi.

Prens Selman liderliğindeki şirketin Newcastle United’ı satın almasının üzerinde çok kişi durmamıştı. Ancak, Ocak 2023’te Ronaldo’nun Al Nassr ile imzaladığı yıllık 200 milyon Euro’luk kontrat bu yaşanacakların habercisiydi… Ronaldo’yu, benzer bir kontratla Al-İttihad’a imza atan Benzema izledi. Ramos’un, Modric’in bir Arap kulübüne imza atması an meselesi. Messi, Suudi Arabistan yerine ABD’ye gitmeyi seçerken Araplar, kariyerinin sonuna gelmiş futbolcuların yanı sıra birçok yıldız oyuncunun da peşinde.

Devlet, bazı kulüplere transfer için 20 milyar Euro’luk bir fon ayırmış durumda. Bu paralar, Şampiyonlar Ligi’nde görmeye alıştığımız birçok futbolcunun gelecek sezonlarda Suudi Arabistan’da oynamasını sağlayabilir.

Suudi Arabistan’ın dağıttığı paralara en büyük tepkilerden biri Weyne Rooney’den geldi, “Arabistan işi çığırından çıktı. Futbol piyasasını alt üst ettiler. Bu saçmalık! 5 milyon kazanan oyuncuya kafanıza göre 25 milyon veremezsiniz. FIFA bu konuda ne yapıyor?” diye sordu.

FIFA, ne yapacak? Dünya Kupası’nın Katar’a verilme süreci ve Katar’daki turnuva sırasında yaşananlar herkesin hafızasında. Bakalım yine parayı veren düdüğü çalacak mı?