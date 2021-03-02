Papa Francis’in ziyareti için hazırlıklar sürüyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Irak ziyareti öncesi yapılan hazırlıklar kapsamında başkent Bağdat’ta hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 17 aydır kapalı olan yolların açılması için çalışmalar başlatıldı.

Salgının başından bu yana ilk kez İtalya dışına çıkmaya hazırlanan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Irak ziyaretine ilişkin hazırlıklar başkent Bağdat’ta devam ediyor. Papa Francis’in tarihi ziyareti için yapılan hazırlıklar kapsamında, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin verdiği talimat doğrultusunda, kentte korunaklı Yeşil Bölge’ye giden yolların ve 17 aydır kapalı olan Cumhuriyet Köprüsü’nün yeniden trafiğe açılacağı bildirildi. Ekim 2019’daki hükümet karşıtı protestolar nedeniyle beton barikatlarla kapatılan köprünün yeniden açılmasına yönelik çalışmalar dün gece saatlerinde başlarken, Başbakan el-Kazımi’ye bağlı özel birlikler, köprü üzerindeki beton barikatları kaldırmaya devam ediyor.

Öte yandan Papa Francis’in 5 Mart tarihinde gerçekleştireceği Irak ziyaretini değerlendiren Irak Kültür Bakanlığı, söz konusu ziyaretin ülkede turizm sektörünün yanı sıra barış ve huzurun sağlanmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

Papa Francis’in, Irak ziyaretinde Iraklı Şii dini lider Ayetullah Ali Sistani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

(İHA)