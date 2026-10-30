Volkswagen, yaklaşık 6 yıl aradan sonra Türkiye'de otomobil üretimi seçeneğini yeniden değerlendirmeye aldı. Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grubu, Volkswagen marka binek otomobillerin Türkiye'de üretilmesine yönelik seçenekleri incelemek amacıyla niyet mektubu imzaladı. Alman otomotiv devi, 2019'da Manisa'da 1,3 milyar avroluk fabrika yatırımı planlamış ancak 2020'de projeden vazgeçmişti.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'de otomobil üretme ihtimali yeniden gündeme geldi. Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grubu, Volkswagen marka binek otomobillerin Türkiye'de üretilmesine yönelik seçenekleri değerlendirmek amacıyla niyet mektubu imzaladı.

30 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre niyet mektubu, Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grubu şirketleri arasında imzalandı. Bildirimde, olası üretimin hangi modelleri kapsayacağına, yatırımın büyüklüğüne veya üretim takvimine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Doğuş Otomotiv, olası iş birliğiyle Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulmasının hedeflendiğini bildirdi. Şirket, çalışmanın Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine de katkı sağlamasının öngörüldüğünü belirtti.

VOLKSWAGEN 2019'DA MANİSA'YA FABRİKA KURMAYI PLANLAMIŞTI

Volkswagen, 2019 yılında Türkiye'de büyük ölçekli bir otomobil fabrikası kurmak için hazırlık yapmıştı. Manisa'da hayata geçirilmesi planlanan yatırımın büyüklüğü 1,3 milyar avro olarak açıklanmıştı. Proje kapsamında yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine ulaşılması ve yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyordu.

ALMAN OTOMOTİV DEVİ 2020'DE PROJEDEN VAZGEÇMİŞTİ

Alman otomotiv üreticisi, Türkiye'de fabrika kurma planından Temmuz 2020'de vazgeçmişti. Yaklaşık 6 yıl sonra Volkswagen'in Türkiye'de otomobil üretme seçeneğini yeniden değerlendirmeye alması, daha önce rafa kaldırılan yatırım planını yeniden gündeme taşıdı.