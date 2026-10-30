Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen, ikinci kez baba olma heyecanı yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla tecrübeli futbolcusunu ve sevgilisi Stefanie'yi tebrik etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Yıldız futbolcu ile sevgilisi Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Osimhen ailesinin sevincine ortak oldu.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Victor Osimhen ve Stefanie çiftini tebrik etti. Kulübün paylaşımında yeni doğan bebeğin isminin Liora Audrey olduğu duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie’nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!"

OSIMHEN AİLESİNİN İKİNCİ ÇOCUĞU

Dünyaya gelen Liora Audrey, Victor Osimhen'in 2022 yılında doğan kızı Hailey'nin ardından ikinci çocuğu oldu.

Osimhen'in baba olma haberi Galatasaray taraftarları arasında da sevinçle karşılanırken, yıldız futbolcu ve ailesine sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı gönderildi.