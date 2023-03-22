Hakemlere bir şeyler yazayım diyorum her hafta MHK’nın yaptıkları gündemi dolduruyor. Aslında hezeyan dolu, kendine güveni olmayan, ne yaptığını bilmeyen, yöneticilikten nasibini almadığı gözüken MHK Başkanı Sayın Lale Orta ve kurulunun elinde hakemlere yazık oluyor!

Şimdi de Sayın Lale Orta, medyayı dizayn etmeye kalkışmış sanki. ‘O görüntü değil de buna bakın, daha iyi görünüyor o pozisyon’ demiş. Yayıncı kuruluştan o görüntünün alınmasını söylemiş bir iki televizyon programına. Duyduğumuz bunlar.

Sonra da MHK’ya ve Başkan Orta’ya operasyon yapılmak istendiği söylentisi yayıldı… Kim yapacakmış o operasyonu, bu da açıklansaydı keşke! Kimse değil, bu davranışıyla Sayın Orta kendine operasyon yaptı aslında ama farkında değil!

Anladığım; MHK’daki başarısını, eleştirileri başka yöne çekmek ve medyanın üzerinde baskı kurmak prensibine dayandırmış sanki Sayın Orta. Medyaya izahat verme işini hakemlik yaptığı günlerdeki büyük FIFA hakemlerinden öğrenmiş olabilir mi Başkan? O isimleri meşhur, zamanın büyük FIFA hakemlerinden bazıları maçtan sonra terleri kurumadan hemen gazetecileri ararlar, sıkıntılı pozisyonları izah ederlerdi ki; aleyhlerinde yazı yazılmasın. Yani aslında Lale Orta, ağababalarından öğrendiğini düşündüğüm bu güzel davranışları mı sergiliyor!

Zorbay Küçük’ün Konyasporlu oyuncuya göstermediği bariz kırmızı kart ciddi sorundu. 10 kişi kalacak Konyaspor, Galatasaray’a karşı galip gelebilir miydi?

Mete Kalkavan ise Fenerbahçe maçında iyi değildi, adeta acıların hakemi gibiydi sahada!

Diğer hakemler ise genel olarak iyiydiler.