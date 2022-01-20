Orgazm olmak şart mıdır?

Orgazmın bir hedef olarak konulduğu birlikteliklerde beklenti yüksek olursa bu durum cinsellikten soğutabilir…



Sorun bende mi yoksa eşimde mi?

SORU:

Üç aydır evli bir kadınım. Ben cinsel birliktelikten keyif alıyorum ama eşim her seferinde boşalmasına rağmen ben her seferinde orgazm olamıyo­rum. Neden böyle oluyor, sorun bende mi, eşimde mi? F.S./ Edirne

CEVAP:

Oysa cinsel birliktelikte amaç duygusal ve fiziksel temasla sevgiyi paylaşmak ve bütünleşmek olmalıdır. Orgazm bir amaç değil, ancak bir sonuç olabilir. Yüksek beklenti, her seferinde orgazm olma isteği eşler arasında strese ve yetersizlik duygu­larına yol açabilir. Erkek cinselliği genel­likle oluşan cinsel gerilimden kurtulma ve orgazm odaklıyken kadın cinselliğinde güzel sevişme ve süreç odaklıdır. Kadınlar için arzulanma ve romantik dokunuşlar en az orgazm kadar önemlidir, hatta birçok kadın orgazma erkeklerin sandığından daha az önem verebilir. Sizin durumunuzda henüz yeni evlisiniz, iyi bir başlangıç yaptı­ğınız için oldukça şanslı sayılırsınız. Cinsel hayatınız zamanla daha doyumlu ve zengin olacaktır. Biraz sabırlı olmanızı öneririm.

Cinsel uyum ne kadar önemlidir?

SORU:

Bir yıldır devam eden bir ilişkim var. Erkek arkadaşıma karşı çok sevgi hissettiğimi söyleyemem ama cinsel uyumumuz çok iyi, ikimiz de birlikte olmaktan çok keyif alıyoruz. Aramızdaki cinsel uyuma güvenerek evlensem mutlu olur muyum? E.N./ Artvin

CEVAP:

Aşk iki insanı birbirine bağlayan romanlara, filmlere konu olmuş çok güçlü bir duygudur. Bir yönüyle bilinç dışı cinsel arzuların kutsanmış bir halidir. Bu anlamda cinsel çekim ve şehvetin aşkın arkasındaki gizli güç olduğu söylenebilir. Sadece sevgi ya da sadece şehvetle bir ilişkiyi sürdürmek zordur. Çünkü cinsel istek ve arzu sonsuz değildir, zaman içinde artıp azalabilir. Eğer çiftin birlikte güzel vakit geçirebildikleri bir arkadaşlık ilişkisi yoksa, anlaşamadıkları konular anlaşabildiklerinde fazlaysa mutsuz olma ihtimalleri daha fazladır. Böyle bir ilişki içinde en tutkulu cinsellik bile bir süre sonra yerini cinsel sorunlara bırakacaktır. Hiçbir evlilik sadece tutkulu bir cinsellik ya da iyi bir arkadaşlık üzerine kurulamaz, her ikisi de olmalıdır.

Düzenli boşalma neden gereklidir?

SORU:

Ben bir erkeğin görev gibi takvime bağlı bir cinsellik yerine canı istediğinde cinsellik yaşaması gerektiğini düşü­nüyorum ama cinsel sağlık uzmanları erkeklerin düzenli boşalması gerektiği­ni söylüyor. Bu durumda durum hangisi daha doğru olur? K.D./ İzmit

CEVAP:

Nasıl ki günde üç öğün düzenli beslenme sağlıklı bir yaşam için, düzenli spora gitmek fit bir vücut için gerekliyse, düzenli bir cinsel yaşam da cinsel sağlık için gereklidir. Bu düzenli ilişkiden kasıt katı bir programa bağlı bir cinsellik değil, doğru alışkanlıkları kazanmaktır. Bir erkek düzenli boşaldığın­da vücudu yenilenir, zindeliği artar, bedeni güçlenir, sertleşme ve sertliği sürdürme kapasitesi artar. Yine düzenli bir cinsel yaşamı olan erkek daha az hasta olur, sakinleşir, yakın ilişkilerinde daha anlayışlı işinde daha verimli olur. Düzenli bir cinsel yaşam aynı zamanda erkeklerde boşama denetiminin de kısa sürede kazanılmasını ve sürdürülmesini sağlar.