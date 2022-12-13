Memduh Bayraktaroğlu
13 Aralık 2022

Onun da yeğeniymiş

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Erdoğan:

“Atina rahat durmazsa vururuz” demiş…

“ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS MUTLU GÜNLERİNDE”

Daha önceleri…

İsrail…

Rusya…

Suriye…

Mısır…

BAE…

Suudi Arabistan…

Amerika…

Almanya…

Fransa…

Ve…

Birkaç komşu ülke için de…

Benzer sözler söylediğini hatırladım…

Ve…

Aklıma:

Bir fıkra geldi…

Deli gibi (Galiba “gibisi” fazla) kendi kendime güldüm

Sizlerle de paylaşayım istedim…

Tren biletçisi 2 metre 10 santim boyunda ve 120 kg ağırlığında bir yolcudan, biletini göstermesini istedi…

Adam:

“Biletim yok” derken…

Sol eliyle, ceketinin eteğini geri doğru itti

Belindeki tabanca göründü…

Gözleriyle adamın el hareketlerini izleyen Biletçi…

Tabancayı gördükten sonra adamın gözlerinin içine baktı…

Gülümsedi…

Bir şarkı mırıldanarak yürüdü…

Diğer vagona geçtiğinde, durumu Şefine anlattı…

Şef sordu:

“Yolcuyu trenden indirdin mi?..”.

“Tabii ki hayır” dedi Biletçi ve devam etti, “Genç adam yeğenlerimden biriymiş meğer; akrabamı trenden aşağı atacak değildim herhalde?..“.

Şef çok kızdı:

“Yeğenin de olsa biletsiz bir yolcuyu indirmeliydin, ben onu indireyim de gör” diyerek hızla diğer kompartımana doğru yürüdü…

Birkaç dakika sonra geri döndüğünde, Biletçi:

“Şef” dedi meraklı bakışlarla, “yeğenimi trenden attın mı yoksa?..”.

Şef, Biletçinin yüzüne bile bakmadan hızla yürüdü:

“Meğer genç adam benim de yeğenimmiş…”.

Hâlâ anlamadınız mı?..

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu:

Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarının “iftira” olduğunu iddia etti…

Ve şöyle savundu:

“Sorun tarikat değil; dinin kendisi, anlamadınız mı hâlâ?..”.

Ali Efendi…

Sorun asla din değil…

Hatta…

Ateistler için de:

Sorun din değil…

Deistler için de:

Sorun din değil…

Panteistler için de:

Sorun din değil…

Agnostikler için de:

Sorun din değil…

Beri bak Ali Efendi…

Sorunun:

Şu fotoğrafını gördüğünüz…

Ve savunduğunuz:

“Baba türü” olduğunu…

Hâlâ anlamadınız mı?..

Profesörmüş

Aslı Baykal Çelebi, tweet hesabında diyor ki:

“Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı’na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya… Diyebilirse

Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu, Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik…”.

Vallahi hiçbir yerine dokunmadım…

Aynen…

Aslı Baykal Çelebi’nin hesabından alıntılayıp:

Yayımladım…

Sahiden de Hanımefendi:

“Profesör” mü?..

Yoksa bizimle:

Egleniy mi?..

Göreceksiniz

Erdoğan’ın dediği gibi:

“Gereğini yerine getirmekle görevli Selvi” dedi ki:

“ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünüyorlar”.

Hiç adetim değildir…

Ama…

Eğer YouTube izleyenlerdenseniz…

Lütfen…

Şu linke (https://youtu.be/n0tNCGN8yhk) tıklayın…

Selvi’nin bu haberi…

Hangi korkuyla yaptığını:

Göreceksiniz…

Anlayabilmiş değilim

Pazar günü akşamüzerine doğru…

Kılıçdaroğlu’nun, tüm CHP milletvekillerini…

Pazartesi sabahı, TBMM’de acil toplantıya çağırdığı haberi duyuruldu.

Dün…

Çağrının sebebi anlaşıldı…

CHP Genel Başkanı…

CHP’li milletvekilleriyle birlikte sabah erken saatlerde…

Adalet Bakanlığı önüne yürüdü…

Yürüyüşün sebebi:

6 yaşındaki bir kız çocuğunun

Babasının müritlerinden biriyle…

İmam nikahı kıyılarak:

Evlendirilmesi…

Ve…

Uğradığı cinsel istismarı:

Protesto etmek…

Kemal Bey’in:

Kimi ya da neyi protesto ettiğini: Anlayabilmiş değilim…

Zira…

Ortada sadece:

“Kurum” var…

Kurum var ama…

Bakanı…

Ve:

Adaleti yok…

Günün şakası

AKP’li Mustafa Varank dedi ki:

“Üniversitelerimizi dünya ile yarışır hale getirdik…”.

Ve fakat…

Ve lâkin…

Ama…

Ancak…

Yarışmada:

“Sıfır/0” çektik…

Tablo…

Dünyada…

Hangi ülkenin…

İlk 500’de…

“Kaç üniversitesi” olduğunu:

Gösteriyor…

Günün Şairi

Kimseden ümmîd-i feyz etmem, dilenmem perr ü bâl;

Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâirim.

İnhinâ, tavk-ı esâretten girândır boynuma;

Fikri hür, irfânı hür, vicdânı hür bir şairim.

Demek ki neymiş?..

Üstat isterse…

Osmanlıca şiirler de: Yazarmış…

Bana gelince…

Bu dörtlük…

Üstadın:

Kendimi gördüğüm şiirlerinden biridir…

“Tamam da…

Günümüz Türkçesiyle yaz…

Ne demek istemiş?” diyenler için yazayım…

Kimseden bir fayda ümit etmem…

Kol kanat dilenmem…

Kendi boşluk, kendi gök kubbemde kendim gezginim…

Bir eğik baş…

Bir boyunduruktan ağırdır:

Boynuma…

Fikri hür…

İrfanı hür…

Vicdanı hür bir şairim…

Mideyi bozar

Dış politika dansa benzer…

Dans ettiğiniz kişinin…

Ayağınıza basmasına imkan vermeden:

Ayağınızı geri çekecek…

Bunu yaparken…

İzleyenlerin göz zevkini:

Bozmayacaksınız…

Eğer…

Ayağınızı çekerken:

Estetik değilseniz…

İzleyenler:

Dans değil…

Salam ya da sosis ürettiğinizi sanabilir…

Mideleri bozulur…

Çin işi, Japon işi

TÜİK’e göre, ekim ayında…

“Dar tanımlı işsiz” sayısı…

Bir önceki aya göre:

57 bin kişi artarak…

3 milyon 534 bin kişi oldu…

Ve böylece…

Ekim ayında:

“Dar tanımlı işsizlik” oransal olarak:

%10,2’ye yükselirken…

“Geniş tanımlı işsizlik” ise:

%20,3 oldu.

Lütfen…

“Türkçü” dostlarım kırılmasın…

Ama…

“Tam Türk işi…”.

Çünkü…

Ülkenin Cumhurbaşkanı:

“Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesiyiz” diyor…

Ama…

Diğer yanda:

İşsizlik artıyor…

Başka:

Ne işi olabilir ki?..

“Çin işi, Japon işi” olacak: Değil ya…

Yazarlar
Onun da yeğeniymiş
Memduh Bayraktaroğlu