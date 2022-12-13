Onun da yeğeniymiş

Erdoğan:

“Atina rahat durmazsa vururuz” demiş…

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Daha önceleri…

İsrail…

Rusya…

Suriye…

Mısır…

BAE…

Suudi Arabistan…

Amerika…

Almanya…

Fransa…

Ve…

Birkaç komşu ülke için de…

Benzer sözler söylediğini hatırladım…

Ve…

Aklıma:

Bir fıkra geldi…

Deli gibi (Galiba “gibisi” fazla) kendi kendime güldüm…

Sizlerle de paylaşayım istedim…

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Tren biletçisi 2 metre 10 santim boyunda ve 120 kg ağırlığında bir yolcudan, biletini göstermesini istedi…

Adam:

“Biletim yok” derken…

Sol eliyle, ceketinin eteğini geri doğru itti…

Belindeki tabanca göründü…

★

Gözleriyle adamın el hareketlerini izleyen Biletçi…

Tabancayı gördükten sonra adamın gözlerinin içine baktı…

Gülümsedi…

Bir şarkı mırıldanarak yürüdü…

★

Diğer vagona geçtiğinde, durumu Şefine anlattı…

Şef sordu:

“Yolcuyu trenden indirdin mi?..”.

“Tabii ki hayır” dedi Biletçi ve devam etti, “Genç adam yeğenlerimden biriymiş meğer; akrabamı trenden aşağı atacak değildim herhalde?..“.

★

Şef çok kızdı:

“Yeğenin de olsa biletsiz bir yolcuyu indirmeliydin, ben onu indireyim de gör” diyerek hızla diğer kompartımana doğru yürüdü…

★

Birkaç dakika sonra geri döndüğünde, Biletçi:

“Şef” dedi meraklı bakışlarla, “yeğenimi trenden attın mı yoksa?..”.

Şef, Biletçinin yüzüne bile bakmadan hızla yürüdü:

“Meğer genç adam benim de yeğenimmiş…”.

Hâlâ anlamadınız mı?..

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu:

Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarının “iftira” olduğunu iddia etti…

Ve şöyle savundu:

“Sorun tarikat değil; dinin kendisi, anlamadınız mı hâlâ?..”.

★

Ali Efendi…

Sorun asla din değil…

Hatta…

Ateistler için de:

Sorun din değil…

Deistler için de:

Sorun din değil…

Panteistler için de:

Sorun din değil…

Agnostikler için de:

Sorun din değil…

★

Beri bak Ali Efendi…

Sorunun:

Şu fotoğrafını gördüğünüz…

Ve savunduğunuz:

“Baba türü” olduğunu…

Hâlâ anlamadınız mı?..

Profesörmüş

Aslı Baykal Çelebi, tweet hesabında diyor ki:

“Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı’na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya… Diyebilirse

Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu, Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik…”.

★

Vallahi hiçbir yerine dokunmadım…

Aynen…

Aslı Baykal Çelebi’nin hesabından alıntılayıp:

Yayımladım…

★

Sahiden de Hanımefendi:

“Profesör” mü?..

Yoksa bizimle:

Egleniy mi?..

Göreceksiniz

Erdoğan’ın dediği gibi:

“Gereğini yerine getirmekle görevli Selvi” dedi ki:

“ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünüyorlar”.

★

Hiç adetim değildir…

Ama…

Eğer YouTube izleyenlerdenseniz…

Lütfen…

Şu linke (https://youtu.be/n0tNCGN8yhk) tıklayın…

★

Selvi’nin bu haberi…

Hangi korkuyla yaptığını:

Göreceksiniz…

Anlayabilmiş değilim



Pazar günü akşamüzerine doğru…

Kılıçdaroğlu’nun, tüm CHP milletvekillerini…

Pazartesi sabahı, TBMM’de acil toplantıya çağırdığı haberi duyuruldu.

★

Dün…

Çağrının sebebi anlaşıldı…

CHP Genel Başkanı…

CHP’li milletvekilleriyle birlikte sabah erken saatlerde…

Adalet Bakanlığı önüne yürüdü…

★

Yürüyüşün sebebi:

6 yaşındaki bir kız çocuğunun…

Babasının müritlerinden biriyle…

İmam nikahı kıyılarak:

Evlendirilmesi…

Ve…

Uğradığı cinsel istismarı:

Protesto etmek…

★

Kemal Bey’in:

Kimi ya da neyi protesto ettiğini: Anlayabilmiş değilim…

Zira…

Ortada sadece:

“Kurum” var…

★

Kurum var ama…

Bakanı…

Ve:

Adaleti yok…

Günün şakası



AKP’li Mustafa Varank dedi ki:

“Üniversitelerimizi dünya ile yarışır hale getirdik…”.

★

Ve fakat…

Ve lâkin…

Ama…

Ancak…

Yarışmada:

“Sıfır/0” çektik…

★

Tablo…

Dünyada…

Hangi ülkenin…

İlk 500’de…

“Kaç üniversitesi” olduğunu:

Gösteriyor…

Günün Şairi

Kimseden ümmîd-i feyz etmem, dilenmem perr ü bâl;

Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâirim.

İnhinâ, tavk-ı esâretten girândır boynuma;

Fikri hür, irfânı hür, vicdânı hür bir şairim.

★

Demek ki neymiş?..

Üstat isterse…

Osmanlıca şiirler de: Yazarmış…

★

Bana gelince…

Bu dörtlük…

Üstadın:

Kendimi gördüğüm şiirlerinden biridir…

★

“Tamam da…

Günümüz Türkçesiyle yaz…

Ne demek istemiş?” diyenler için yazayım…

★

Kimseden bir fayda ümit etmem…

Kol kanat dilenmem…

Kendi boşluk, kendi gök kubbemde kendim gezginim…

Bir eğik baş…

Bir boyunduruktan ağırdır:

Boynuma…

Fikri hür…

İrfanı hür…

Vicdanı hür bir şairim…

Mideyi bozar

Dış politika dansa benzer…

Dans ettiğiniz kişinin…

Ayağınıza basmasına imkan vermeden:

Ayağınızı geri çekecek…

Bunu yaparken…

İzleyenlerin göz zevkini:

Bozmayacaksınız…

★

Eğer…

Ayağınızı çekerken:

Estetik değilseniz…

İzleyenler:

Dans değil…

Salam ya da sosis ürettiğinizi sanabilir…

Mideleri bozulur…

Çin işi, Japon işi

TÜİK’e göre, ekim ayında…

“Dar tanımlı işsiz” sayısı…

Bir önceki aya göre:

57 bin kişi artarak…

3 milyon 534 bin kişi oldu…

★

Ve böylece…

Ekim ayında:

“Dar tanımlı işsizlik” oransal olarak:

%10,2’ye yükselirken…

“Geniş tanımlı işsizlik” ise:

%20,3 oldu.

★

Lütfen…

“Türkçü” dostlarım kırılmasın…

Ama…

“Tam Türk işi…”.

★

Çünkü…

Ülkenin Cumhurbaşkanı:

“Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesiyiz” diyor…

Ama…

Diğer yanda:

İşsizlik artıyor…

★

Başka:

Ne işi olabilir ki?..

“Çin işi, Japon işi” olacak: Değil ya…