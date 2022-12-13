Onun da yeğeniymiş
Erdoğan:
“Atina rahat durmazsa vururuz” demiş…
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Daha önceleri…
İsrail…
Rusya…
Suriye…
Mısır…
BAE…
Suudi Arabistan…
Amerika…
Almanya…
Fransa…
Ve…
Birkaç komşu ülke için de…
Benzer sözler söylediğini hatırladım…
Ve…
Aklıma:
Bir fıkra geldi…
Deli gibi (Galiba “gibisi” fazla) kendi kendime güldüm…
Sizlerle de paylaşayım istedim…
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Tren biletçisi 2 metre 10 santim boyunda ve 120 kg ağırlığında bir yolcudan, biletini göstermesini istedi…
Adam:
“Biletim yok” derken…
Sol eliyle, ceketinin eteğini geri doğru itti…
Belindeki tabanca göründü…
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Gözleriyle adamın el hareketlerini izleyen Biletçi…
Tabancayı gördükten sonra adamın gözlerinin içine baktı…
Gülümsedi…
Bir şarkı mırıldanarak yürüdü…
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Diğer vagona geçtiğinde, durumu Şefine anlattı…
Şef sordu:
“Yolcuyu trenden indirdin mi?..”.
“Tabii ki hayır” dedi Biletçi ve devam etti, “Genç adam yeğenlerimden biriymiş meğer; akrabamı trenden aşağı atacak değildim herhalde?..“.
★
Şef çok kızdı:
“Yeğenin de olsa biletsiz bir yolcuyu indirmeliydin, ben onu indireyim de gör” diyerek hızla diğer kompartımana doğru yürüdü…
★
Birkaç dakika sonra geri döndüğünde, Biletçi:
“Şef” dedi meraklı bakışlarla, “yeğenimi trenden attın mı yoksa?..”.
Şef, Biletçinin yüzüne bile bakmadan hızla yürüdü:
“Meğer genç adam benim de yeğenimmiş…”.
Hâlâ anlamadınız mı?..
Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu:
Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarının “iftira” olduğunu iddia etti…
Ve şöyle savundu:
“Sorun tarikat değil; dinin kendisi, anlamadınız mı hâlâ?..”.
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Ali Efendi…
Sorun asla din değil…
Hatta…
Ateistler için de:
Sorun din değil…
Deistler için de:
Sorun din değil…
Panteistler için de:
Sorun din değil…
Agnostikler için de:
Sorun din değil…
★
Beri bak Ali Efendi…
Sorunun:
Şu fotoğrafını gördüğünüz…
Ve savunduğunuz:
“Baba türü” olduğunu…
Hâlâ anlamadınız mı?..
Profesörmüş
Aslı Baykal Çelebi, tweet hesabında diyor ki:
“Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı’na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya… Diyebilirse
Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu, Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik…”.
★
Vallahi hiçbir yerine dokunmadım…
Aynen…
Aslı Baykal Çelebi’nin hesabından alıntılayıp:
Yayımladım…
★
Sahiden de Hanımefendi:
“Profesör” mü?..
Yoksa bizimle:
Egleniy mi?..
Göreceksiniz
Erdoğan’ın dediği gibi:
“Gereğini yerine getirmekle görevli Selvi” dedi ki:
“ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünüyorlar”.
★
Hiç adetim değildir…
Ama…
Eğer YouTube izleyenlerdenseniz…
Lütfen…
Şu linke (https://youtu.be/n0tNCGN8yhk) tıklayın…
★
Selvi’nin bu haberi…
Hangi korkuyla yaptığını:
Göreceksiniz…
Anlayabilmiş değilim
Pazar günü akşamüzerine doğru…
Kılıçdaroğlu’nun, tüm CHP milletvekillerini…
Pazartesi sabahı, TBMM’de acil toplantıya çağırdığı haberi duyuruldu.
★
Dün…
Çağrının sebebi anlaşıldı…
CHP Genel Başkanı…
CHP’li milletvekilleriyle birlikte sabah erken saatlerde…
Adalet Bakanlığı önüne yürüdü…
★
Yürüyüşün sebebi:
6 yaşındaki bir kız çocuğunun…
Babasının müritlerinden biriyle…
İmam nikahı kıyılarak:
Evlendirilmesi…
Ve…
Uğradığı cinsel istismarı:
Protesto etmek…
★
Kemal Bey’in:
Kimi ya da neyi protesto ettiğini: Anlayabilmiş değilim…
Zira…
Ortada sadece:
“Kurum” var…
★
Kurum var ama…
Bakanı…
Ve:
Adaleti yok…
Günün şakası
AKP’li Mustafa Varank dedi ki:
“Üniversitelerimizi dünya ile yarışır hale getirdik…”.
★
Ve fakat…
Ve lâkin…
Ama…
Ancak…
Yarışmada:
“Sıfır/0” çektik…
★
Tablo…
Dünyada…
Hangi ülkenin…
İlk 500’de…
“Kaç üniversitesi” olduğunu:
Gösteriyor…
Günün Şairi
Kimseden ümmîd-i feyz etmem, dilenmem perr ü bâl;
Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâirim.
İnhinâ, tavk-ı esâretten girândır boynuma;
Fikri hür, irfânı hür, vicdânı hür bir şairim.
★
Demek ki neymiş?..
Üstat isterse…
Osmanlıca şiirler de: Yazarmış…
★
Bana gelince…
Bu dörtlük…
Üstadın:
Kendimi gördüğüm şiirlerinden biridir…
★
“Tamam da…
Günümüz Türkçesiyle yaz…
Ne demek istemiş?” diyenler için yazayım…
★
Kimseden bir fayda ümit etmem…
Kol kanat dilenmem…
Kendi boşluk, kendi gök kubbemde kendim gezginim…
Bir eğik baş…
Bir boyunduruktan ağırdır:
Boynuma…
Fikri hür…
İrfanı hür…
Vicdanı hür bir şairim…
Mideyi bozar
Dış politika dansa benzer…
Dans ettiğiniz kişinin…
Ayağınıza basmasına imkan vermeden:
Ayağınızı geri çekecek…
Bunu yaparken…
İzleyenlerin göz zevkini:
Bozmayacaksınız…
★
Eğer…
Ayağınızı çekerken:
Estetik değilseniz…
İzleyenler:
Dans değil…
Salam ya da sosis ürettiğinizi sanabilir…
Mideleri bozulur…
Çin işi, Japon işi
TÜİK’e göre, ekim ayında…
“Dar tanımlı işsiz” sayısı…
Bir önceki aya göre:
57 bin kişi artarak…
3 milyon 534 bin kişi oldu…
★
Ve böylece…
Ekim ayında:
“Dar tanımlı işsizlik” oransal olarak:
%10,2’ye yükselirken…
“Geniş tanımlı işsizlik” ise:
%20,3 oldu.
★
Lütfen…
“Türkçü” dostlarım kırılmasın…
Ama…
“Tam Türk işi…”.
★
Çünkü…
Ülkenin Cumhurbaşkanı:
“Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesiyiz” diyor…
Ama…
Diğer yanda:
İşsizlik artıyor…
★
Başka:
Ne işi olabilir ki?..
“Çin işi, Japon işi” olacak: Değil ya…