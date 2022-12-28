Önü hızlı, arkası ağır Fenerbahçe

Hatayspor maçı Fenerbahçe için Galatasaray derbisi öncesi ciddi idman görünümündeydi. Fenerbahçe koşarak ve hızlı oynamaya çalışıyor. Kombine ataklar yapıyor.

Ferdi, Rossi ikilisi futboldan güzel örnekler verdiler. Rossi, King, Batshuayi yer değiştirerek oynadılar. Fenerbahçeli futbolcular ilk yarı boyunca rakip kaleye çokça giderek tehlikeli oldular. King, Rossi, İrfan Can, Zajc garanti golleri kaçırdılar. Bu pozisyonlarda hakkını yememek gerek kaleci Erce de çok başarılıydı.

Ancak her maçta oldu gibi ağır stoperlerinin arkasına atılan toplarda da çaresiz kalıyor Fenerbahçe takımı. Bu maçta da Hatayspor geliştirdiği beş atakta kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Bunlardan bir tanesini Altay aldı, ikisini çok az farkla kalenin dışına vurdular, ikisinde de az farkla ofsayta yakalandılar.

Fenerbahçe’de Jesus kesinlikle savunmanın bu acizliğine çare üretmeli. Yediği gollerin çoğuna ve mağlubiyetlerin tamamına stoper arkasına atılan toplar neden oldu.

Jesus Hoca Fenerbahçe’yi, gelecek haftaki Galatasaray maçına da ağır stoperlerinin arkasına atılan toplara yine böyle tedbir almadan çıkarmaz umarım. Zira Galatasaraylı oyuncuların diğer takımların oyuncularına benzemediği aşikâr.

Sol bekte ileri geri durmadan çalışan, atakları organize eden Ferdi de şüphesiz maçın yıldızıydı…